MSBTE Result Winter 2025 Link: msbte.ac.in पर जारी होगा MSBTE विंटर डिप्लोमा रिजल्ट, यहां से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

MSBTE Result Winter 2025: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) जल्द ही MSBTE विंटर डिप्लोमा रिजल्ट Result 2025 जारी करने वाला है। जिन छात्रों ने 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित विंटर डिप्लोमा परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर/एनरोलमेंट नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे।
MSBTE Winter Diploma Result 2025 Date
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) द्वारा MSBTE विंटर डिप्लोमा 2025 को लेकर छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड ने ऑड सेमेस्टर (विंटर 2025) डिप्लोमा परीक्षाओं का आयोजन 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच किया था। वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के पिछले रुझानों के अनुसार, MSBTE विंटर डिप्लोमा रिजल्ट 2025 के जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। रिजल्ट घोषित होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाकर अपने रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर की सहायता से परिणाम देख सकेंगे और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
MSBTE MSBTE विंटर डिप्लोमा रिजल्ट 2025 ऐसे करें चेक
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर जाएं
होमपेज पर MSBTE Winter Diploma Result 2025 लिंक पर क्लिक करें
अपना रोल नंबर/एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें
सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें
MSBTE विंटर डिप्लोमा मार्कशीट 2025
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा ऑनलाइन जारी की गई मार्कशीट प्रोविजनल होगी। ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित कॉलेजों के माध्यम से छात्रों को दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में दिए गए सभी विवरण जैसे नाम, रोल नंबर और विषयवार अंक ध्यान से चेक कर लें।
