PSEB Date Sheet 2026: पंजाब बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी! जानें कब है आपका पहला पेपर

PSEB Date Sheet: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी कर दिया है। पंजाब बोर्ड में शामिल होने वाले छात्र वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड द्वारा जारी की गई डेट शीट के अनुसार 10वीं के एग्जाम 06 मार्च और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे।

PSEB Date Sheet 2026: PSEB बोर्ड एग्जाम की डेट्स और टाइम

कक्षा 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 09 मार्च को खत्म होंगी, जबकि कक्षा 10वीं के एग्जाम 6 मार्च 2026 से 01 अप्रैल को होंगे खत्म। छात्र पूरी जानकारी जानने के लिए नीचे देखें।

एग्जाम शिफ्ट: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक। प्रैक्टिकल एग्जाम: लिखित परीक्षा से पहले, 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच। ऑफिशियल वेबसाइट: pseb.ac.in

कक्षा 10वीं डेट शीट 2026

छात्र 10वीं के एग्जाम की पूरी डेटशीट जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।