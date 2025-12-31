UPPRPB UP Police Recruitment 2025
Focus
Quick Links
News

PSEB Date Sheet 2026: पंजाब बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी! जानें कब है आपका पहला पेपर

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 31, 2025, 16:24 IST

PSEB ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 06 मार्च और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
PSEB Exam Date Sheet 2025-26
PSEB Exam Date Sheet 2025-26
Register for Result Updates

PSEB Date Sheet: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी कर दिया है। पंजाब बोर्ड में शामिल होने वाले छात्र वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड द्वारा जारी की गई डेट शीट के अनुसार 10वीं के एग्जाम 06 मार्च और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगे। 

PSEB Date Sheet 2026: PSEB बोर्ड एग्जाम की डेट्स और टाइम 

कक्षा 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 09 मार्च को खत्म होंगी, जबकि कक्षा 10वीं के एग्जाम 6 मार्च 2026 से 01 अप्रैल को होंगे खत्म। छात्र पूरी जानकारी जानने के लिए नीचे देखें।

  1. एग्जाम शिफ्ट: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक।
  2. प्रैक्टिकल एग्जाम: लिखित परीक्षा से पहले, 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच।
  3. ऑफिशियल वेबसाइट: pseb.ac.in

कक्षा 10वीं डेट शीट 2026

छात्र 10वीं के एग्जाम की पूरी डेटशीट जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

एग्जाम की डेट 

सब्जेक्ट 

06 मार्च 2026

सामाजिक विज्ञान

09 मार्च 2026

पंजाबी-A / पंजाब का इतिहास व संस्कृति-A

11 मार्च 2026

अंग्रेजी

13 मार्च 2026

हिंदी / उर्दू

16 मार्च 2026

विज्ञान 

19 मार्च 2026

 पंजाबी-B / पंजाब का इतिहास व संस्कृति-B

24 मार्च 2026

 गणित

27 मार्च 2026

 कंप्यूटर साइंस

01 अप्रैल 2026

 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

कक्षा 12वीं डेट शीट 2026

छात्र 12वीं के एग्जाम की पूरी डेटशीट जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

एग्जाम की डेट  सब्जेक्ट 
17 फरवरी 2026 होम साइंस
20 फरवरी 2026 बिजनेस स्टडीज
25 फरवरी 2026 अर्थशास्त्र 
27 फरवरी 2026 अकाउंटेंसी 
07 मार्च 2026 जनरल इंग्लिश
12 मार्च 2026 जनरल पंजाबी
25 मार्च 2026 गणित 
30 मार्च 2026 भौतिकी / राजनीति विज्ञान
04 अप्रैल 2026 रसायन विज्ञान / व्यावसायिक विषय

डेट शीट कैसे डाउनलोड करें?

PSEB बोर्ड एग्जाम की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  1. PSEB बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Important Links' सेक्शन में जाएं।
  3. 'Date Sheet' टैब पर क्लिक करें।
  4. कक्षा 10वीं या 12वीं के लिंक पर क्लिक करें।
  5. फिर, PDF को डाउनलोड करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News