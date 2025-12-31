MP SET Exam Date 2026: एमपी सेट परीक्षा की नई तिथि घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस

MP SET Exam Date 2026 OUT: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने MP SET 2025 परीक्षा की नई तारीख आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है। पहले यह परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होने वाली थी, लेकिन लेटेस्ट आधिकारिक नोटिस के अनुसार अब इसे 01 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।
MP SET New Exam Date
पहले MP SET परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होने वाली थी, लेकिन MPPSC के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार इसे अब 01 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक होगा और इसे एक ही शिफ्ट में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा।
MP SET Exam Date Official Notice
उम्मीदवार MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर MP SET 2025 का नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस में परीक्षा की नई तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
एमपी सेट परीक्षा पैटर्न
-
आयोजक: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)
-
उद्देश्य: राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता तय करना
-
परीक्षा स्तर: राज्य-स्तरीय
-
परीक्षा संरचना: दो पेपर, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप
-
नेगेटिव मार्किंग: नहीं है
-
पेपर 1 (Teaching and Research Aptitude):
-
अनिवार्य सभी उम्मीदवारों के लिए
-
50 प्रश्न
-
समय: 60 मिनट
-
पेपर 2 (विषय आधारित पेपर):
-
उम्मीदवार द्वारा चुना गया विषय
-
100 प्रश्न
-
समय: 120 मिनट
|
पेपर
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
समय अवधि
|
अंक
|
पेपर 1
|
सामान्य टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड
|
50
|
1 घंटा
|
100
|
पेपर 2
|
चुना गया विषय (Chosen Subject)
|
100
|
2 घंटे
|
200
|
कुल
|
—
|
150
|
3 घंटे
|
300
