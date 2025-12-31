Neerja Modi School: CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द: अब कहाँ जाएंगे छात्र?

Neerja Modi School News: जयपुर के मशहूर नीरजा मोदी स्कूल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता को रद्द कर दिया है। यह फैसला एक चौथी कक्षा में पड़ने वाले छात्र अमायरा की मौत को देखते हुए स्कूल में सुरक्षा नियमों को लागू किए गए है।
छात्रा की मौत के करीब 2 महीने बाद CBSE ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक रद्द की है। CBSE की जांच में बच्चों की सुरक्षा के नियमों और मान्यता के उप-नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया है।
क्यों रद्द हुई स्कूल की मान्यता?
1 नवंबर 2025 को कक्षा 4 की एक 9 वर्षीय छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले की जांच के बाद CBSE ने पाया कि-
- सुरक्षा में भारी चूक: स्कूल की ऊपरी मंजिलों पर न तो रेलिंग सुरक्षित थी और न ही कोई सेफ्टी नेट लगा था।
- बुलिंग की अनदेखी: जांच में सामने आया कि छात्रा लंबे समय से परेशान थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया।
- निगरानी का अभाव: छात्रा बिना किसी रोक-टोक के चौथी मंजिल तक पहुँच गई, जो स्कूल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
- सबूतों के साथ छेड़छाड़: घटना के बाद उस स्थान को तुरंत साफ कर दिया गया, जिससे फॉरेंसिक जांच में बाधा आई।
छात्रों के लिए CBSE के निर्देश क्या होगा?
स्कूल में मान्यता रद्द होने के बाद हजारों पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। नीचे दी गई टेबल से जानें CBSE ने स्कूल और छात्रों के लिए क्या निर्देश जारी किए है।
|छात्रों की कैटेगरी
|निर्देश
|कक्षा 10वीं और 12वीं (2025-26)
|छात्र बोर्ड एग्जाम इसी स्कूल से दे सकेंगे ताकि उनका साल खराब न हो।
|कक्षा 9वीं और 11वीं
|इन छात्रों को साल 2026-27 के लिए पास के अन्य CBSE स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा।
|कक्षा 1 से 8वीं तक
|इनका फैसला राजस्थान सरकार करेगी। फिलहाल ये स्कूल में पढ़ सकते हैं लेकिन भविष्य अनिश्चित है।
|नए एडमिशन
|स्कूल को अब किसी भी नए एडमिशन लेने की अनुमति नहीं है।
स्कूल ने दो टीचर को नौकरी से निकाला
छात्रा अमायरा की 01 नवंबर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी मंजिल से छलांग लगाने से मौत हुई थी। इस केस में कुछ दिन पहले ही स्कूल प्रशासन ने दो टीचर को नौकरी से निकाल दिया था। स्कूल ने कक्षा टीचर पुनीता शर्मा और गणित की टीचर रचना को स्कूल से निकाला था। साथ ही, राजस्थान के टीचर्स विभाग ने भी 17 दिसंबर को स्कूल को नोटिस दिया था। इस नोटिस का जवाब स्कूल को 24 दिसंबर तक देना था।
