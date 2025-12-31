Neerja Modi School: CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द: अब कहाँ जाएंगे छात्र?

Neerja Modi School News: जयपुर के मशहूर नीरजा मोदी स्कूल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता को रद्द कर दिया है। यह फैसला एक चौथी कक्षा में पड़ने वाले छात्र अमायरा की मौत को देखते हुए स्कूल में सुरक्षा नियमों को लागू किए गए है।

छात्रा की मौत के करीब 2 महीने बाद CBSE ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक रद्द की है। CBSE की जांच में बच्चों की सुरक्षा के नियमों और मान्यता के उप-नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया है।

क्यों रद्द हुई स्कूल की मान्यता?

1 नवंबर 2025 को कक्षा 4 की एक 9 वर्षीय छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले की जांच के बाद CBSE ने पाया कि-