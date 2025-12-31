India Post Driver Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए मौका! इंडिया पोस्ट में ड्राइवर भर्ती, आयु सीमा सहित विवरण देखें

India Post Driver Vacancy 2025: इंडिया पोस्ट की ओर से ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसका उद्देश्य स्टाफ कार ड्राइवर के 48 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भारत सरकार, संचार मंत्रालय की ओर से रोजगार समाचार में डाक विभाग में निकली भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार, जनरल कैटेगरी के 30, EWS के 4, एससी के 1, एसटी 2, ओबीसी सहित 11 पद निकाले गए हैं। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि सहित विवर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। India Post Driver Vacancy 2025: नोटिस इंडिया पोस्ट की ओर से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर निकाली गई भर्ती के तहत सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, अहमदाबाद के लिए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से नोटिस की जांच कर सकते हैं: इंडिया पोस्ट स्टाफ ड्राइवर भर्ती 2025 यहां क्लिक करें

India Post Driver Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण इस भर्ती अभियान से जुड़ी आवेदन की अंतिम तिथि, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम इंडिया पोस्ट पद का नाम स्टाफ कार ड्राइवर पदों की संख्या 48 आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी, 2026 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास आयु सीमा 18 से 27 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in/ India Post Driver Vacancy 2025: रिक्त पदों का विवरण संबंधित भर्ती के लिए निकाले गए पदों की संख्या और सभी वर्ग के लिए निकाले गए पदों का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: वर्ग का नाम रिक्त पदों की संख्या UR 30 EWS 04 SC 01 ST 02 OBC 11 कुल पदों की संख्या 48 India Post Driver Vacancy 2025: पात्रता मानदंड