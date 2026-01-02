RPSC Admit Card Date 2026: डिप्टी कमांडेंट एडमिट कार्ड यहां rpsc.rajasthan.gov.in होगा जारी, परीक्षा सहित डिटेल देखें

RPSC Admit Card Date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से उप कमांडेंट परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 (रविवार) को किया जाना है। इस लिखित परीक्षा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालयों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाना है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं है।

8 जनवरी, 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

RPSC Admit Card Date 2026: एडमिट कार्ड

राजस्थान आयोग की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार, उप कमांडेंट (Dy. Commandant) परीक्षा, 2025 (गृह रक्षा विभाग) का आयोजन दिनांक 11 जनवरी, 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालयों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। उक्त परीक्षा में पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।