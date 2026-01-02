RPSC Admit Card Date 2026: डिप्टी कमांडेंट एडमिट कार्ड यहां rpsc.rajasthan.gov.in होगा जारी, परीक्षा सहित डिटेल देखें

HP TET Result 2025
By Priyanka Pal
Jan 2, 2026, 17:33 IST

RPSC Admit Card Date 2026: आरपीएससी की ओर से उप कमांडेंट परीक्षा 2025 का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाना है। एडमिट कार्ड 8 जनवरी, 2026 को जल्द होगा जारी । जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा सहित विवरण देखने के लिए आगे लेख देखने की सलाह दी जाती है। 

RPSC Admit Card Date 2026
RPSC Admit Card Date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से उप कमांडेंट परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 (रविवार) को किया जाना है। इस लिखित परीक्षा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालयों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाना है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं है।

8 जनवरी, 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। 

RPSC Admit Card Date 2026: एडमिट कार्ड 

राजस्थान आयोग की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार, उप कमांडेंट (Dy. Commandant) परीक्षा, 2025 (गृह रक्षा विभाग) का आयोजन दिनांक 11 जनवरी, 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालयों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। उक्त परीक्षा में पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

प्रेस नोट के अनुसार, प्रवेश पत्र 8 जनवरी, 2026 को आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। जिसका लिंक उम्मीदवारों को यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा।

आरपीएससी उप कमांडेंट एडमिट कार्ड 2026

RPSC Admit Card Date 2026: ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग की ओर से एडमिट कार्ड 8 जनवरी, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप नीचे देखें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, Admit Card लिंक पर Candidate Information पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब Deputy Commandant Exam 2026 पर जाएं।

स्टेप 4 आवेदन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज करें। 

स्टेप 5 अब Submit Button पर क्लिक करें। 

स्टेप 6 एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 7 परीक्षा के लिए प्रिंट आउट ले जाना ना भूलें। 

Priyanka Pal
Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

