NMS ने NEET PG 2025 काउंसलिंग के लिए नई सीटों को दी मंजूरी, यहां देखें पूरी Details

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 2, 2026, 17:52 IST

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चल रही परामर्श प्रक्रिया के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। नवीनतम अपडेट और संशोधित सीट मैट्रिक्स यहां देखें।

NMS Approves New Seats for NEET PG 2025 Counselling
NEET PG Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों द्वारा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दे दी है। 

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने काउंसलिंग के बीच में ही 587 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन मेडिकल कॉलेजों की अपीलों के बाद लिया गया है, जिनकी सीटों को पहले अनुमति नहीं मिली थी। 

NEET PG 2025: सीटों में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी

NMC की 'फर्स्ट अपील कमेटी' की 22 और 23 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कमीशन ने स्पष्ट किया है कि इन नई सीटों को जारी काउंसलिंग प्रक्रिया (NEET PG Counselling 2025) के अगले राउंड में तुरंत शामिल किया जाएगा।

  • कुल नई सीटें: 587 सीटें (MD/MS प्रोग्राम के लिए)।
  • स्पेशियलिटी: जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री और ऑर्थोपेडिक्स जैसे मुख्य विषयों में सीटें बढ़ी हैं।
  • लेटर ऑफ परमिशन (LoP): NMC ने कहा है कि काउंसलिंग अथॉरिटी को संस्थानों से औपचारिक LoP का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वे इन सीटों को सीधे मैट्रिक्स में जोड़ सकते हैं।

रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग का हाल

इस बढ़ोतरी के बाद अब नीट पीजी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बदल गया है। छात्रों के पास अब बेहतर कॉलेजों और मनपसंद ब्रांच में एडमिशन के ज्यादा मौके होंगे।

डिटेल्स  नंबर 
नई जुड़ी PG सीटें 587
कुल उपलब्ध PG सीटें  57,503+
कुल मेडिकल कॉलेज 6,102
काउंसलिंग राउंड राउंड 2 (जारी/समापन की ओर) और राउंड 3/स्ट्रे वैकेंसी

काउंसलिंग का महत्वपूर्ण शेड्यूल (2025-26)

काउंसलिंग में भाग ले रहे छात्रों को नीचे दी गई इन इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखना होगा। 

  • राउंड 2 रिपोर्टिंग और इस्तीफा: 29 दिसंबर 2025 तक 
  • राउंड 3 पंजीकरण: 31 दिसंबर 2025 से शुरू
  • स्ट्रे वैकेंसी राउंड: 15 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच
  • सत्र की शुरुआत: मार्च 2026 

