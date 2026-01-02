NMS ने NEET PG 2025 काउंसलिंग के लिए नई सीटों को दी मंजूरी, यहां देखें पूरी Details

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों द्वारा मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों को मंजूरी दे दी है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने काउंसलिंग के बीच में ही 587 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन मेडिकल कॉलेजों की अपीलों के बाद लिया गया है, जिनकी सीटों को पहले अनुमति नहीं मिली थी।

NEET PG 2025: सीटों में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी

NMC की 'फर्स्ट अपील कमेटी' की 22 और 23 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कमीशन ने स्पष्ट किया है कि इन नई सीटों को जारी काउंसलिंग प्रक्रिया (NEET PG Counselling 2025) के अगले राउंड में तुरंत शामिल किया जाएगा।