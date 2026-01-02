UCEED Admit Card 2026: यूसीड, सीड एडमिट कार्ड आज uceed.iitb.ac.in पर होगा जारी, जानें कैसे करें Download

डिजाइनिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT Bombay) 2 जनवरी को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। UCEED और CEED 2026 एंट्रेंस एग्जाम 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

UCEED & CEED 2026: CEED और UCEED से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स

IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित करवाए गए ये एग्जाम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IITs और IISc में डिजाइनिंग कोर्स (B.Des और M.Des) में एडमीशन के लिए ली जाती हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पडेगी। छात्र पूरा जानकारी के लिए नीचे टेबल को देखें।