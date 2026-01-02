HP TET Result 2025
Focus
Quick Links
News

UCEED Admit Card 2026: यूसीड, सीड एडमिट कार्ड आज uceed.iitb.ac.in पर होगा जारी, जानें कैसे करें Download

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 2, 2026, 15:45 IST

CEED और UCEED एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट uceed.iitb.ac.in पर जारी कर दिए है। सभी छात्र एडमिट कार्ड में गलतियों को सही करने के लिए 8 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UCEED Admit Card 2026 Download
UCEED Admit Card 2026 Download
Register for Result Updates

डिजाइनिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (IIT Bombay) 2 जनवरी को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। UCEED और CEED 2026 एंट्रेंस एग्जाम 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

UCEED & CEED 2026: CEED और UCEED से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स 

IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित करवाए गए ये एग्जाम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IITs और IISc में डिजाइनिंग कोर्स (B.Des और M.Des) में एडमीशन के लिए ली जाती हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पडेगी। छात्र पूरा जानकारी के लिए नीचे टेबल को देखें। 

इवेंट  डेट  टाइम 
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट  2 जनवरी 2026 दोपहर 1:00 बजे से
एडमिट कार्ड में सुधार की लास्ट डेट  8 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे तक
UCEED/CEED एग्जाम की डेट  18 जनवरी 2026 सुबह 9:00 से 12:00 बजे
रिजल्ट की घोषणा मार्च 2026 ऑफिशियल वेबसाइट 

एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? 

UCEED और CEED एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: 
  1. होमपेज पर दिए गए 'Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
  2. फिर, अपना रजिस्टर्ड Email ID और Password डालें।
  3. लॉगिन करने के बाद PDF फॉर्मेट में मौजूद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। 

UCEED और CEED एडमिट कार्ड 2026 के निर्देश 

UCEED और CEED एडमिट कार्ड 2026 में नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, जन्म तिथि, कैटेगरी, फोटो, हस्ताक्षर, एग्जाम टाइम, परीक्षा एग्जाम सेंटर डिटेल्स और सेंटर दिवस निर्देश सहित अन्य डिटेल्स जांच सकते हैं। एग्जाम के एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा, इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

CEED, UCEED 2026 Admit Card: विसंगतियों का निवारण 

  • एडमिट कार्ड में विसंगतियों को दूर करने की लास्ट डेट 8 जनवरी, 2025 - शाम 5:00 बजे है।
  • सुधार के लिए अनुरोध केवल रजिस्टर छात्र द्वारा पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है।
  • ईमेल के माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News