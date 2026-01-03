किस शहर को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जानें नाम

HP TET Result 2025
By Kishan Kumar
Jan 3, 2026, 09:09 IST

भारत के उत्तर में अलग-अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। इतिहास में यहां कई निर्णायक लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं, जिसने भारतीय इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस कड़ी में यहां एक ऐसा शहर भी है, जिसे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

उत्तर भारत का प्रवेश द्वार

भारत के उत्तर में देखें, तो हमें हिमालय पर्वत की चोटियों से लेकर गंगा-यमुना का दोआब क्षेत्र और विशाल मैदान देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इतिहास में बड़े-बड़े शासकों ने उत्तर भारत को शासन करने के लिए चुना और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज कृषि से लेकर व्यापार और शिक्षा से लेकर रोजगार तक के क्षेत्र में उत्तर भारत की अहम भूमिका है। आपने उत्तर भारत के अलग-अलग शहरों के बारे में पढ़ा ही होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यहां मौजूद किस शहर को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और क्यों ? जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

क्यों खास है उत्तर भारत 

उत्तर भारत में हमें हिमालयन जैसी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिससे न सिर्फ नदियों का उद्गम होता है, बल्कि नदियों के प्रवाह से एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र भी बनता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र को नदियों का मायका भी कहा जाता है। वहीं, इतिहास की धुरी में उत्तर भारत ही वह स्थान रहा है, जहां मगध, मौर्य, गुप्त, दिल्ली सल्तनत और मुगलों से लेकर ब्रिटिश का सत्ता केंद्र रहा है। भारत के प्रमुख त्योहारों में शामिल दिवाली और होली की रौनक उत्तर भारत में ही अधिक देखने को मिलती है। 

किस शहर को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है

अब सवाल है कि किस शहर को उत्तर भारत के प्रवेश द्वार के तौर पर भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह दिल्ली शहर है। इसे उत्तर भारत के प्रवेश द्वार के तौर पर भी जाना जाता है।

क्यों कहा जाता है प्रवेश द्वार

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली को ही उत्तर भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति

दिल्ली शहर की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें, तो यह अरावली की पहाड़ियों और यमुना नदी के बीच एक पतली पट्टी पर स्थित है। इतिहास में भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को भारत के उपजाऊ गंगा के मैदानों में पहुंचने के लिए दिल्ली को पार करना होता था। ऐसे में भौगोलिक रूप से यह शहर महत्त्वपूर्ण रहा है।

दिल्ली को कहा गया है सत्ता की चाबी

इतिहास उठाकर देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली जीसने जीती है, उसने भारत जीता है। उदाहरण के तौर पर खिलजी, मुगल और अंग्रेजों के शासन में हमें ऐसा देखने को मिलता है। दिल्ली के पास ही पानीपत की निर्णायक लड़ाई हुई थी, जिससे अगले 300 साल से अधिक मुगलों ने राज किया था। वहीं, अंग्रेजों ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। यह घटना 1911 में हुई थी।

परिवहन का केंद्र है दिल्ली

यदि आपको उत्तर भारत की यात्रा करनी हो, तो इसके लिए दिल्ली परिवहन का मुख्य केंद्र माना जाता है। नई दिल्ली उत्तर रेलवे का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर जाने वाले ट्रेनें होकर गुजरती हैं। वहीं, हवाई यात्रा के लिए भी यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि उत्तर भारत में प्रवेश के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) का NH-44 भी दिल्ली से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर भारत में प्रवेश के लिए जाना जाता है।

