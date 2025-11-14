UP Anganwadi Eligibility 2025: यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आयु सीमा के बारे में जानें

UP Anganwadi Eligibility 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 105 खाली पद भरे जाने हैं। यह उन 12वीं पास महिलाओं के लिए एक शानदार करियर का मौका है, जो एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं। आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता मानदंड और अन्य जरूरी जानकारी वाला एक विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। आवेदन करने से पहले, Candidates को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे आयु सीमा, योग्यता आदि से जुड़े सभी UP आंगनवाड़ी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आवेदन में कोई भी गलत जानकारी देने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले UP आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। हर जिला अपनी वेबसाइट पर खाली पदों की जानकारी प्रकाशित करेगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और आने वाले दिनों में आवेदन शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर, वे महिला Candidates UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए पात्र हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) पास की है और जिनकी उम्र कम से कम 18 साल है। लेकिन, विस्तृत UP आंगनवाड़ी पात्रता मानदंड जानने और उसके अनुसार आवेदन करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना होगा। उन्हें शिक्षा, निवास प्रमाण पत्र, उम्र और पहचान का प्रमाण, और नई तस्वीरें जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है?
UP आंगनवाड़ी पात्रता के लिए आयु सीमा एक जरूरी कारक है। पात्र होने के लिए, Candidates की उम्र बताई गई तारीख पर निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन करते समय Candidates की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। हालांकि, सभी कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा जानने के लिए आवेदकों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए। जो लोग आरक्षित कैटेगरी से हैं, उन्हें सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या उसके बराबर है। हालांकि, इस भर्ती अभियान के लिए केवल महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र भरने से पहले उनके पास अपनी योग्यता से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं?
Candidates को UP आंगनवाड़ी आवेदन पत्र अपनी पात्रता और पहचान के बारे में सही जानकारी के साथ भरना चाहिए। उन्हें सत्यापन के लिए अपनी उम्र, योग्यता और अन्य चीजों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। UP आंगनवाड़ी पात्रता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची:
जन्म तिथि का प्रमाण
सभी शैक्षणिक योग्यताओं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
फोटो पहचान पत्र
अन्य संबंधित दस्तावेज
