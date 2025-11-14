UP Anganwadi Eligibility 2025: यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आयु सीमा के बारे में जानें

UP Anganwadi Eligibility 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 105 खाली पद भरे जाने हैं। यह उन 12वीं पास महिलाओं के लिए एक शानदार करियर का मौका है, जो एक स्थिर और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं। आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता मानदंड और अन्य जरूरी जानकारी वाला एक विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। आवेदन करने से पहले, Candidates को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे आयु सीमा, योग्यता आदि से जुड़े सभी UP आंगनवाड़ी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आवेदन में कोई भी गलत जानकारी देने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले UP आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। हर जिला अपनी वेबसाइट पर खाली पदों की जानकारी प्रकाशित करेगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और आने वाले दिनों में आवेदन शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर, वे महिला Candidates UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए पात्र हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) पास की है और जिनकी उम्र कम से कम 18 साल है। लेकिन, विस्तृत UP आंगनवाड़ी पात्रता मानदंड जानने और उसके अनुसार आवेदन करने के लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना होगा। उन्हें शिक्षा, निवास प्रमाण पत्र, उम्र और पहचान का प्रमाण, और नई तस्वीरें जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।