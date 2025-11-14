RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: ट्रेंड अप्रेंटिस के 1104 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: रेलवे भर्ती सेल (RRC NER) गोरखपुर की ओर से अप्रेंटिस ट्रेनी के 1104 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की गई थी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 तय की गई है। जिसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करें।
RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: आवेदन लिंक
उम्मीदवारों की आयु 16 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:
|
RRC NER अप्रेंटिस भर्ती 2025
RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण
अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट मैट्रिक और आईटीआई परीक्षा दोनों में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
रेलवे भर्ती सेल (RRC NER), गोरखपुर
|
पद का नाम
|
अप्रेंटिस
|
पदों की संख्या
|
1104
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
15 नवंबर, 2025 (शाम 5 बजे)
|
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|
15 नवंबर, 2025
|
शैक्षणिक योग्यता
|
10वीं पास या समकक्ष योग्यता
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
www.ner.indianrailways.gov.in
RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर, RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025 लिंक पर जाएं।
स्टेप 3 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5 फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation