RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: ट्रेंड अप्रेंटिस के 1104 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: रेलवे भर्ती सेल (RRC NER) गोरखपुर की ओर से अप्रेंटिस ट्रेनी के 1104 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की गई थी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 तय की गई है। जिसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करें।

RRC NER Gorakhpur Apprentice Form 2025: आवेदन लिंक

उम्मीदवारों की आयु 16 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: