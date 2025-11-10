UP Junior Aided Teacher Notification 2025 pdf: UP जूनियर एडेड टीचर 1894 पदों के लिए, नोटिफिकेशन जारी

UP Junior Aided Teacher Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 शिक्षण पदों के लिए UP जूनियर एडेड टीचर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। UP जूनियर एडेड टीचर नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ के अनुसार, इसमें 1504 असिस्टेंट टीचर के पद और 390 हेडमास्टर के पद शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने साल 2021 की जूनियर हाई स्कूल टीचर एग्जाम पास की थी, वे आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 15 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेगी। सभी जानकारी UP एडेड जूनियर हाई स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट – basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध हैं। UP Junior Aided Teacher Notification 2025 pdf: यूपी जूनियर एडेड टीचर भर्ती 2025 UP जूनियर एडेड टीचर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। इसमें कुल 1894 पद हैं, जिनमें 1504 असिस्टेंट टीचर और 390 हेडमास्टर के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों की भर्ती 2021 की जूनियर हाई स्कूल टीचर परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जाएगी। जो उम्मीदवार उस परीक्षा में पास हुए थे, वे अब UP एडेड जूनियर हाई स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट – basiceducation.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

असिस्टेंट टीचर के लिए, उम्मीदवार का D.El.Ed/BTC पूरा किया होना और TET पास होना अनिवार्य है। वहीं, हेडमास्टर के लिए B.Ed की डिग्री और पांच साल का शिक्षण अनुभव होना जरूरी है। UP Junior Aided Teacher Notification 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें घोषित पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑफिशियल UP जूनियर एडेड नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें पात्रता मानदंड, आरक्षण, परीक्षा पैटर्न और स्कूल वरीयता जमा करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके UP जूनियर एडेड टीचर नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी जूनियर एडेड शिक्षक अधिसूचना 2025 पीडीएफ डाउनलोड करें UP Junior Aided Teacher Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण UP जूनियर एडेड टीचर नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ 4 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था। असिस्टेंट टीचर और हेडमास्टर के लिए कुल 1894 पद जारी किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाकर 15 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UP जूनियर एडेड टीचर नोटिफिकेशन 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

भर्ती निकाय बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश परीक्षा का नाम यूपी जूनियर एडेड भर्ती 2025 कुल रिक्तियां 1894 पदों सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक आवेदन मोड ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट basiceducation.up.gov.in आवेदन तिथियां 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 अधिसूचना दिनांक 4 नवंबर 2025 मेरिट सूची 23 दिसंबर 2025 UP Junior Aided Teacher Vacancy 2025: रिक्त पदों का विवरण UP जूनियर एडेड टीचर भर्ती 2025 के पद UP के कई सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के समय इन पदों का जिले के अनुसार बंटवारा किए जाने की उम्मीद है। पदों के अनुसार भर्ती का विवरण नीचे दिया गया है: असिस्टेंट टीचर: 1504 पद हेडमास्टर: 390 पद UP जूनियर टीचर एडेड भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड UP जूनियर टीचर एडेड भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने से पहले, Candidates को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। विवरण नीचे देखें: