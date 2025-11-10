ONGC Apprentice Deadline Extend 2025: आगे बढ़ी अप्रेंटिस भर्ती के 2623 रिक्त पदों की अंतिम तिथि, Direct Link से करें अप्लाई

ONGC Apprentice Deadline Extend 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) अप्रेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2623 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू की गई थी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर, 2025 कर दिया गया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है। ONGC Apprentice Deadline Extended 2025: आवेदन लिंक

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष तय की गई है। जिसकी गणना 6 नवंबर, 2025 से की जाएगी। SC,ST एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 डायरेक्ट लिंक ONGC Apprentice Deadline Extended 2025: महत्वपूर्ण विवरण ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) अप्रेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें: भर्ती प्राधिकरण का नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) पद का नाम अप्रेंटिस पदों की संख्या 2623 आवेदन की अंतिम तिथि (आगे बढ़ी) 16 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2025 परिणाम/मेरिट सूची तिथि 26 नवंबर, 2025 शैक्षणिक योग्यता 10वीं, ग्रेजुएट आयु सीमा 18 वर्ष (पदों के अनुसार) ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com