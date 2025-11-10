SSC CPO Self Slot Booking 2025: 17 नवंबर से शुरू होंगी एसएससी सीपीओ सेल्फ स्लॉट बुकिंग, नोटिस www.ssc.gov.in जारी

SSC CPO Self Slot Booking 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीपीओ सेल्फ स्लॉट बुकिंग 2025 के लिए नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार 17 नवंबर से 21 नवंबर, 2025 (रात 11 बजे) तक SSC CPO सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। जिसके लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.inपर लॉग इन करके CPO परीक्षा के लिए स्लॉट चुनना होगा। CPO परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी।

SSC CPO Self Slot Booking 2025: नोटिस देखें

एसएससी सीपीओ सेल्फ स्लॉट बुकिंग 2025 के लिए जो उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सेल्फ स्लॉट 17 नवंबर से शुरू किया जाएगा।

SSC CPO Self Slot Booking 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एसएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथि, समय और शहर को चुन सकेंगे। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्रों का चुनाव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें: