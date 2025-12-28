उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘फन सिटी’, जानें नाम

उत्तर प्रदेश भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के 7.33 फीसदी हिस्सा में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। इस कड़ी में यहां जिलों को उनके मूल नाम के अलावा उपनाम से भी जाना जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे फन सिटी भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। उत्तर प्रदेश का परिचय आज जिस जगह पर उत्तर प्रदेश है, वहां कभी कोसल और पांचाल साम्राज्य हुआ करता था। बाद में यहां शर्की पहुंचे, तो उन्होंने यहां जौनपुर बसाया। यह शहर 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। उस समय यह शर्की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बाद में यहां मुगल पहुंचे, तो उन्होंने यहां अवध सूबा बसाया, जिसकी कमान नवाबों के हाथ में पहुंची। अंग्रेजों का शासन हुआ, तो उन्होंने यहां उत्तर-पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसे बाद में आगरा और अवध सूबे में मिला दिया गया।

उत्तर प्रदेश में कुल जिले और मंडल उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। कुछ किताबों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड का भी जिक्र मिलता है। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जो कि 7246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जिला प्रसिद्ध मेंढक मंदिर के लिए जाना जाता है। वहीं, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि कुल 660 वर्ग किलोमीटर में है। यह जिला पापड़ का शहर भी कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है फन सिटी अब हम यह जान लेते हैं कि किस जिले को फन सिटी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि बरेली जिले को फन सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फन सिटी