बिहार Jeevika Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें BRLPS रिस्पॉन्स शीट PDF

Bihar Jeevika Answer Key 2025 OUT: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार जीविका 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य पदों के लिए है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी बिहार जीविका रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करके अलग-अलग शिफ्ट में दिए गए अपने उत्तरों से मिलान कर सकते हैं।
बिहार जीविका Answer Key 2025 PDF Download Link
BRLPS ने 2025 की बिहार जीविका परीक्षा की आंसर की पीडीएफ लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध करा दिया है। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड भरना आवश्यक है। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी उत्तर के बारे में आपत्ति है, तो वे 18 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 2,747 पद भरे जाएंगे।
|
Bihar Jeevika Answer Key 2025 Link Active
बिहार जीविका उत्तर कुंजी 2025: Bihar Jeevika Response Sheet कैसे डाउनलोड करें?
बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने 2025 की बिहार जीविका परीक्षा की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी Response Sheet PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।हमने उम्मीदवारों के लिए बिहार जीविका उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे दिए हैं।
-
BRLPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Go to Career सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर Objection Window for Questions and their Answers except for the position of Area Coordinator and Community Coordinator (Closing Date 2025-12-26 ) पर क्लिक करें।
-
नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/1631/95045/login.html पर क्लिक करें।
-
अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (Application No./Login ID और पासवर्ड) भरें।
- लॉगिन करने के बाद अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें और उत्तरों को चेक करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation