TNPSC Group 2 Result 2025
Focus
Quick Links

बिहार Jeevika Answer Key 2025 OUT: डाउनलोड करें BRLPS रिस्पॉन्स शीट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 23, 2025, 14:11 IST

बिहार जीविका आंसर की 2025 OUT: BRLPS ने 2025 की जीविका परीक्षा की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने परीक्षा दी थी, वे अब अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उत्तर कुंजी में किसी उत्तर में गलती लगे, तो उम्मीदवार 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
बिहार जीविका आंसर की 2025 OUT
बिहार जीविका आंसर की 2025 OUT

Bihar Jeevika Answer Key 2025 OUT: बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार जीविका 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य पदों के लिए है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी बिहार जीविका रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करके अलग-अलग शिफ्ट में दिए गए अपने उत्तरों से मिलान कर सकते हैं।

बिहार जीविका Answer Key 2025 PDF Download Link

BRLPS ने 2025 की बिहार जीविका परीक्षा की आंसर की पीडीएफ लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध करा दिया है। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड भरना आवश्यक है। अगर किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी उत्तर के बारे में आपत्ति है, तो वे 18 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 2,747 पद भरे जाएंगे।

Bihar Jeevika Answer Key 2025 Link Active

यहां क्लिक करें

बिहार जीविका उत्तर कुंजी 2025: Bihar Jeevika Response Sheet कैसे डाउनलोड करें?

बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (BRLPS) ने 2025 की बिहार जीविका परीक्षा की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी Response Sheet PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।हमने उम्मीदवारों के लिए बिहार जीविका उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे दिए हैं।

  1. BRLPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर Go to Career सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. फिर Objection Window for Questions and their Answers except for the position of Area Coordinator and Community Coordinator (Closing Date 2025-12-26 ) पर क्लिक करें।

  4. नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/1631/95045/login.html पर क्लिक करें।

  5. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (Application No./Login ID और पासवर्ड) भरें।

  6. लॉगिन करने के बाद अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें और उत्तरों को चेक करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News