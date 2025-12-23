RRB Group D Notification 2026: आरआरबी ग्रुप D के 22000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

RRB Group D Notification 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 23 दिसंबर, 2025 को रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 22000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिस के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण उम्मीदवार आगे लेख में देख सकते हैं।
RRB Group D Notification 2026: शॉर्ट नोटिस
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर निकाली गई भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए शॉर्ट नोटिस को देख सकते हैं:
RRB Group D Notification 2026: महत्वपूर्ण विवरण
आरआरबी की ओर से निकाली गई भर्ती के अनुसार, कुल 22000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें ट्रैक मशीन, सहायक, ट्रैक मेंटेनर सहित पद शामिल हैं, भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
संगठन
|
भारतीय रेलवे
|
विज्ञापन संख्या
|
CEN 09/2025
|
भर्ती पद
|
ग्रुप डी
|
पदों की संख्या
|
22000
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
|
21 जनवरी, 2026
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
21 क्षेत्रों की वेबसाइट
RRB Group D Notification 2026 Qualification
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता:
10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग द्वारा जारी NC प्रमाण पत्र।
आयु सीमा - 18 से 33 वर्ष
RRB Group D Notification 2026: चयन प्रक्रिया
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:
-
कंप्यूटर आधारित परीक्षा
-
शारीरिक दक्षता परीक्षा
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट
