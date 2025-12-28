UGC NET Admit Card 2025 Link [OUT]: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट लिंक

UGC NET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक 28 दिसंबर 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर एक्टिव कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे बिना देर किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे डायरेक्ट लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स भरें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें।

UGC NET December Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट्स अपना UGC NET एडमिट कार्ड 2025 ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स दिए गए हैं:

स्टेप 1: UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट-ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “UGC NET December 2025: Click Here to Download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आप एक नए लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे।

स्टेप 4: यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5: सिक्योरिटी पिन (कैप्चा) भरकर Sign In पर क्लिक करें।

स्टेप 6: स्क्रीन पर आपका UGC NET एडमिट कार्ड 2025 दिखाई देगा। इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

UGC NET December 2025 Admit Card: यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा कब होगी?

UGC NET 2025 परीक्षा 31 दिसंबर 2025, 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 85 विषय शामिल हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट में होगी—पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। दिसंबर 2025 सेशन के लिए UGC NET एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी कर दिए गए हैं, जिनमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग टाइम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।