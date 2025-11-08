क्या आप जानते हैं? इन सरकारी नौकरियों में आप 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं

WBSSC Result 2025 OUT
By Priyanka Pal
Nov 8, 2025, 12:12 IST

भारत में कई सरकारी नौकरियां जल्दी रिटायर होने का विकल्प देती हैं, जिससे कर्मचारी 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। IAS अधिकारी, CAPF कर्मी, अग्निवीर और BDL के कर्मचारी कुछ साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुन सकते हैं। इन नौकरियों में वित्तीय स्थिरता और कई फायदे मिलते हैं। साथ ही, देश के विकास में योगदान देते हुए आप जल्दी ही एक नई शुरुआत कर सकते हैं।

इन सरकारी नौकरियों में आप 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं

कई उम्मीदवारों का सपना होता है कि उन्हें ऐसी सरकारी नौकरी मिले जिसमें वे कम उम्र में रिटायर हो सकें। ज्यादातर सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ नौकरियों में आप 40 की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं? जी हां, यह बिल्कुल संभव है। ये कुछ ऐसी नौकरियां हैं, जहां आप देश की सेवा करते हैं, अच्छे भत्ते पाते हैं और कम उम्र में रिटायर भी हो सकते हैं।

ऐसा नौकरी के स्वरूप और संगठन के नियमों के कारण संभव हो पाता है। IAS अधिकारी और अग्निवीर से लेकर BDL में काम करने तक, जल्दी रिटायरमेंट के कई विकल्प हैं। आइए, उन सरकारी नौकरियों की सूची देखें, जिनमें आप 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं।

40 की उम्र में रिटायर होने का मौका देने वाली सरकारी नौकरियों की सूची

40 की उम्र में रिटायर होना कई लोगों का सपना होता है। भारत के सरकारी क्षेत्रों में यह काफी हद तक संभव है। भारत में कुछ सरकारी नौकरियां हैं, जहां कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का उपयोग कर सकते हैं।

इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट की तय उम्र से पहले ही रिटायर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका करियर खत्म हो गया है, बल्कि यह एक नई यात्रा शुरू करने का मौका होता है। वे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। आइए उन सरकारी नौकरियों की सूची पर नजर डालें जिनमें आप 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं:

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी

IAS अधिकारी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जिला कलेक्टर, सचिव या आयुक्त के रूप में काम करते हैं। वे सार्वजनिक नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। IAS अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 60 साल होती है। हालांकि, वे 20 साल की सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं।

लेकिन AIS(DCRB) नियम, 1958 के नियम 16(2A) के अनुसार, उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 21 या 22 साल की उम्र में UPSC की परीक्षा पास कर लेता है, तो वे 42 साल या उससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं। सेवा के दौरान, IAS अधिकारियों को शानदार वेतन और आकर्षक भत्ते मिलते हैं। उन्हें आधिकारिक आवास और स्टाफ भी दिया जाता है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स (AR)

हाल के सालों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) में सेवा के दौरान कई कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इसमें CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF में राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य रैंक के कर्मी शामिल हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पीछे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक कारण या सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे कारण थे। CAPF कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। हालांकि, वे 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिल जाती है, तो वे 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) रक्षा मंत्रालय के तहत एक लोकप्रिय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। यह कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कई तरह की मिसाइलों और उससे जुड़े उपकरणों को डिजाइन और सप्लाई करती है। इसमें कई तकनीकी और रणनीतिक पद शामिल हैं। BDL में स्थायी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चुन सकते हैं। वे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए योग्य हैं, जिन्होंने कंपनी में 10 साल की सेवा पूरी कर ली है या 40 साल की उम्र के हो गए हैं।

जो लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुनते हैं, उन्हें वीएल एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पीएफ और ट्रांसफर लाभ जैसे फायदे मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग 21 या 22 साल की उम्र में BDL जॉइन करते हैं, वे लगभग 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट के फायदों के साथ नौकरी छोड़ सकते हैं।

भारतीय सेना - अग्निवीर

अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज दिया जाता है। इसमें उनके मासिक योगदान के साथ सरकार का भी बराबर का योगदान शामिल होता है।

अगर कोई Candidates 17½ साल की उम्र में भर्ती होते हैं, तो वे 21-22 साल की उम्र में यह योजना पूरी कर लेते हैं। कार्यकाल पूरा होने के बाद, उन्हें भारतीय सेना में स्थायी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यह संगठन की जरूरतों, नीतियों और उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

