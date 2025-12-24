CAT Result 2025 OUT, Link to Check
RRB Group D schedule Revised 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, यहाँ देखें लेटेस्ट अपडेट

By Sonal Mishra
Dec 24, 2025, 17:16 IST

RRB Group D schedule Revised 2025: रेलवे ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल और परीक्षा की नई तारीखें जारी कर दी हैं. जारी नोटिस के अनुसार रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा जो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक होने वाली थी, वो अब 8, 9 जनवरी और 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को होगी.  रजिस्ट्रेशन विंडो, जो 27 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी, 16 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार परीक्षा का नया शेड्यूल यहाँ चेक कर सकते हैं.

RRB Group D schedule Revised 2025: रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी हैं.पहले ये परीक्षा 1 से 16 जनवरी के बीच होनी थी लेकिन अब ये परीक्षा 8, 9 जनवरी और 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को आयोजित होगी. जबकि परीक्षा के 10 दिन पूर्व सिटी स्लिप और 4 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए अब आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है अब उम्मीदवार 16 जनवरी तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे.   

ऑफिशियल नोटिस में यह भी बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों की सिटी इंटिमेशन स्लिप एक्टिवेट हो गई है, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर SMS और ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन मिलेंगे।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “CEN-08/2024 के तहत 7वें CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में अलग-अलग पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया गया है। जो परीक्षा पहले 01 से 16 जनवरी 2026 के बीच होने वाली थी, वह अब 08, 09 जनवरी 2026 और 02, 03, 04, 05, 06, 09 और 10 फरवरी 2026 को होगी।”    

आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2025 विवरण

संगठन का नाम

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय

परीक्षा की तारीख 

8, 9 जनवरी और 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी 

विषयों

  • गणित

  • सामान्य जागरूकता

  • सामान्य बुद्धि और तर्क

परीक्षा मोड

ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

परीक्षा अवधि

90 मिनट

नकारात्मक अंकन

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3

परीक्षा श्रेणी

स्तर -1

परीक्षा/चयन प्रक्रिया के चरण

  • सीबीटी

  •  शारीरिक दक्षता परीक्षण

  • दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा

 

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी के लिए परीक्षा पैटर्न

प्रश्न प्रारूप, अनुभागों की संख्या और अन्य परीक्षा आवश्यकताओं का अंदाजा लगाने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न 2025 से परिचित होना चाहिए। नीचे साझा किए गए आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम 2025 का वेटेज देखें

  • सीबीटी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं

  • कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा कुल समयावधि 90 मिनट होगी।

  • प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

