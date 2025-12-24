RRB Group D schedule Revised 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, यहाँ देखें लेटेस्ट अपडेट

RRB Group D schedule Revised 2025: रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी हैं.पहले ये परीक्षा 1 से 16 जनवरी के बीच होनी थी लेकिन अब ये परीक्षा 8, 9 जनवरी और 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को आयोजित होगी. जबकि परीक्षा के 10 दिन पूर्व सिटी स्लिप और 4 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए अब आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है अब उम्मीदवार 16 जनवरी तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

ऑफिशियल नोटिस में यह भी बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों की सिटी इंटिमेशन स्लिप एक्टिवेट हो गई है, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर SMS और ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन मिलेंगे।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “CEN-08/2024 के तहत 7वें CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में अलग-अलग पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया गया है। जो परीक्षा पहले 01 से 16 जनवरी 2026 के बीच होने वाली थी, वह अब 08, 09 जनवरी 2026 और 02, 03, 04, 05, 06, 09 और 10 फरवरी 2026 को होगी।”