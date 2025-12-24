REET Mains Exam Date 2026 OUT: रीट मेंस की तारीखें जारी, जानें क्या है परीक्षा का शेड्यूल, यहाँ चेक करें डिटेल्स

REET Mains Exam Date 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने रीट मेंस परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. अब परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे ऑफिसियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जा कर परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी.

REET मेन्स परीक्षा तिथि 2025 घोषित

REET नोटिफिकेशन 2025 में बताए अनुसार, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए REET मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख 17 से 21 जनवरी 2026 तक तय की गई है। शेड्यूल के मुताबिक, परीक्षाएं दो पालियों (शिफ्ट) में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम डेढ़ घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, जिसमें कुल 300 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल-चॉइस प्रश्न होंगे।