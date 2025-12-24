RRB Section Controller Exam Date 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की तारीखें घोषित, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB Section Controller Exam Date 2025 : रेलवे ने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ( सीईएन 04/2025 )
परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया है. आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026 में किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिये 368 पदों पर होनी है. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जायेगी. परीक्षा के 10 दिन पूर्व परीक्षा की सिटी स्लिप जारी की जायेगी जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से अपनी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउन लोड कर सकते हैं.
RRB Section Controller Exam Date 2025: ओवरव्यू
आर्गेनाइजेशन
भारतीय रेलवे
रिक्ति का नाम
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर
रिक्तियों की संख्या
368
परीक्षा की तारीख
11 और 12 फरवरी 2026
सिटी स्लिप जारी होने की तारीख
परीक्षा से 10 दिन पूर्व
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
परीक्षा से 4 दिन पूर्व
ऑफिसियल वेबसाइट
https://indianrailways.gov.in/
RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया:
उम्मीदवारों का चयन भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा। इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को हर चरण में उपस्थित होना होगा और उसे पास करना होगा।
- चरण 1- सिंगल स्टेज कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)
- चरण 2- CBAT
- चरण 3- दस्तावेज़ सत्यापन
- चरण 4- मेडिकल परीक्षण
RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न
कंप्यूटर-आधारित टेस्ट में एनालिटिकल और मैथमेटिकल क्षमता, लॉजिकल क्षमता और मेंटल रीजनिंग से 100 मल्टीपल-चॉइस प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी और इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। मेरिट लिस्ट में CBT का वेटेज 70% और CBAT का 30% होगा।
