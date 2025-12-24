RRB Section Controller Exam Date 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की तारीखें घोषित, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB Section Controller Exam Date 2025 : रेलवे ने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ( सीईएन 04/2025 )

परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया है. आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026 में किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिये 368 पदों पर होनी है. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जायेगी. परीक्षा के 10 दिन पूर्व परीक्षा की सिटी स्लिप जारी की जायेगी जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से अपनी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउन लोड कर सकते हैं.

RRB Section Controller Exam Date 2025: ओवरव्यू