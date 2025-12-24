CAT Result 2025
RRB Section Controller Exam Date 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की तारीखें घोषित, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

By Sonal Mishra
Dec 24, 2025, 13:23 IST

RRB Section Controller Exam Date 2025: रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. परीक्षा क आयोजन फरवरी में 11 और 12 तारीख को किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे परीक्षा का शेड्यूल, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख यहाँ चेक कर सकते हैं.

RRB Section Controller Exam Date 2025 : रेलवे ने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ( सीईएन 04/2025 )

 परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया है. आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026 में किया जाएगा.   इस भर्ती परीक्षा के जरिये 368 पदों पर होनी है.   परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जायेगी. परीक्षा के 10 दिन पूर्व परीक्षा की सिटी स्लिप जारी की जायेगी जबकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व जारी किया जाएगा. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से अपनी सिटी स्लिप  और एडमिट कार्ड डाउन लोड कर सकते हैं.

RRB Section Controller Exam Date 2025: ओवरव्यू 

आर्गेनाइजेशन 

भारतीय रेलवे 

रिक्ति का नाम 

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर

रिक्तियों की संख्या 

368 

परीक्षा की तारीख 

11 और 12 फरवरी 2026  

सिटी स्लिप जारी होने की तारीख 

परीक्षा से 10 दिन पूर्व 

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 

परीक्षा से 4 दिन पूर्व 

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://indianrailways.gov.in/


RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया: 

उम्मीदवारों का चयन भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा। इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को हर चरण में उपस्थित होना होगा और उसे पास करना होगा।

  • चरण 1- सिंगल स्टेज कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)
  • चरण 2- CBAT
  • चरण 3- दस्तावेज़ सत्यापन
  • चरण 4- मेडिकल परीक्षण


RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट में एनालिटिकल और मैथमेटिकल क्षमता, लॉजिकल क्षमता और मेंटल रीजनिंग से 100 मल्टीपल-चॉइस प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी और इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। मेरिट लिस्ट में CBT का वेटेज 70% और CBAT का 30% होगा।


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

