7 ऐसी सरकारी नौकरियां जो सुनने में हैं साधारण लेकिन, सैलरी उम्मीद से कहीं ज्यादा

ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां सिर्फ IPS, IAS या IFS अधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं। कई साधारण सरकारी नौकरियों में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ये नौकरियां अपनी जॉब सिक्योरिटी और लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के लिए भी जानी जाती हैं। हो सकता है कि ये पद शुरुआत में आकर्षक न लगें। लेकिन इनकी सैलरी और भत्ते इन्हें पब्लिक सेक्टर में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। अगर आप एक स्थिर और सुरक्षित करियर की तलाश में हैं, तो सिर्फ लोकप्रिय सरकारी नौकरियों पर ही ध्यान न दें। उन 7 सरकारी नौकरियों के बारे में जानें जो सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन सैलरी उम्मीद से ज्यादा होती है। इससे आपको अपनी योग्यता के अनुसार सही नौकरी चुनने में मदद मिलेगी। 7 सरकारी नौकरियां जो सुनने में तो साधारण लगती हैं, लेकिन सैलरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है कई लोग सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि वे आकर्षक नहीं लगतीं। लेकिन वे इन साधारण पदों के पीछे छिपी अच्छी सैलरी और स्थिरता को नजरअंदाज कर देते हैं। इन नौकरियों में ऐसे फायदे मिलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में उपलब्ध नहीं होते। इनमें जॉब सिक्योरिटी, समय पर प्रमोशन और एक संतुलित जीवनशैली शामिल है। आइए, उन 7 ज्यादा सैलरी वाली "साधारण दिखने वाली" सरकारी नौकरियों पर नजर डालें:

1. स्टेनोग्राफर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टेनोग्राफर का पद साधारण होता है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह सरकारी दफ्तरों में सबसे प्रतिष्ठित क्लर्क स्तर के पदों में से एक है। इनकी भर्ती कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में की जाती है। इस पद पर अच्छी सैलरी और लंबे समय तक चलने वाले फायदे मिलते हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक बैठकों में शामिल होकर जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करनी होती है।

सैलरी: 40,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति माह (ग्रेड और विभाग के आधार पर)

फायदे: DA, HRA, मेडिकल सुविधाएं, TA, पेंशन।

2. रेलवे लोको पायलट ट्रेन चलाना या रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना एक जैसा काम लग सकता है। लेकिन इसमें शानदार सैलरी और आकर्षक भत्ते मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि ITI के साथ 10वीं पास कोई भी Candidates इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है।

सैलरी: 25,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह।

फायदे: DA, HRA, TA, मेडिकल सुविधाएं, आदि। 3.सरकारी स्कूल टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाना शायद आकर्षक या बहुत बड़ा काम न लगे। लेकिन यह भारत में सबसे सुरक्षित और फायदेमंद करियर में से एक है। इसमें बहुत अच्छी सैलरी, नियमित वेतन वृद्धि और एक संतुलित वर्क कल्चर मिलता है। सैलरी: 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति माह (राज्य और अनुभव के आधार पर) फायदे: आवास और रिटायरमेंट के बाद के फायदे। 4. CBI सब-इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में सब-इंस्पेक्टर का पद एक साधारण भूमिका लग सकता है। लेकिन असलियत कुछ और है। यह एक प्रतिष्ठित नौकरी है जिसमें अच्छी सैलरी और शानदार भत्ते मिलते हैं। सैलरी: 44900 रुपये से 142400 रुपये फायदे: सरकारी आवास, यात्रा भत्ते, DA, आदि। 5. डिविजनल अकाउंटेंट C&AG के तहत आने वाले दफ्तरों में डिविजनल अकाउंटेंट का पद काफी साधारण लगता है। लेकिन यह बेहतरीन वित्तीय फायदों के साथ सबसे सुरक्षित नौकरियों में से एक है। इसमें नियमित वेतन वृद्धि और आकर्षक फायदे भी मिलते हैं।