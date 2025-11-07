7 ऐसी सरकारी नौकरियां जो सुनने में हैं साधारण लेकिन, सैलरी उम्मीद से कहीं ज्यादा

ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां सिर्फ IPS, IAS या IFS अधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं। कई साधारण सरकारी नौकरियों में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ये नौकरियां अपनी जॉब सिक्योरिटी और लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के लिए भी जानी जाती हैं। हो सकता है कि ये पद शुरुआत में आकर्षक न लगें। लेकिन इनकी सैलरी और भत्ते इन्हें पब्लिक सेक्टर में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
अगर आप एक स्थिर और सुरक्षित करियर की तलाश में हैं, तो सिर्फ लोकप्रिय सरकारी नौकरियों पर ही ध्यान न दें। उन 7 सरकारी नौकरियों के बारे में जानें जो सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन सैलरी उम्मीद से ज्यादा होती है। इससे आपको अपनी योग्यता के अनुसार सही नौकरी चुनने में मदद मिलेगी।
7 सरकारी नौकरियां जो सुनने में तो साधारण लगती हैं, लेकिन सैलरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है
कई लोग सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि वे आकर्षक नहीं लगतीं। लेकिन वे इन साधारण पदों के पीछे छिपी अच्छी सैलरी और स्थिरता को नजरअंदाज कर देते हैं। इन नौकरियों में ऐसे फायदे मिलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में उपलब्ध नहीं होते। इनमें जॉब सिक्योरिटी, समय पर प्रमोशन और एक संतुलित जीवनशैली शामिल है। आइए, उन 7 ज्यादा सैलरी वाली "साधारण दिखने वाली" सरकारी नौकरियों पर नजर डालें:
1. स्टेनोग्राफर
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टेनोग्राफर का पद साधारण होता है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह सरकारी दफ्तरों में सबसे प्रतिष्ठित क्लर्क स्तर के पदों में से एक है। इनकी भर्ती कई मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में की जाती है। इस पद पर अच्छी सैलरी और लंबे समय तक चलने वाले फायदे मिलते हैं। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक बैठकों में शामिल होकर जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करनी होती है।
सैलरी: 40,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति माह (ग्रेड और विभाग के आधार पर)
फायदे: DA, HRA, मेडिकल सुविधाएं, TA, पेंशन।
2. रेलवे लोको पायलट
ट्रेन चलाना या रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना एक जैसा काम लग सकता है। लेकिन इसमें शानदार सैलरी और आकर्षक भत्ते मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि ITI के साथ 10वीं पास कोई भी Candidates इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है।
सैलरी: 25,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह।
फायदे: DA, HRA, TA, मेडिकल सुविधाएं, आदि।
3.सरकारी स्कूल टीचर
सरकारी स्कूल में पढ़ाना शायद आकर्षक या बहुत बड़ा काम न लगे। लेकिन यह भारत में सबसे सुरक्षित और फायदेमंद करियर में से एक है। इसमें बहुत अच्छी सैलरी, नियमित वेतन वृद्धि और एक संतुलित वर्क कल्चर मिलता है।
सैलरी: 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति माह (राज्य और अनुभव के आधार पर)
फायदे: आवास और रिटायरमेंट के बाद के फायदे।
4. CBI सब-इंस्पेक्टर
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में सब-इंस्पेक्टर का पद एक साधारण भूमिका लग सकता है। लेकिन असलियत कुछ और है। यह एक प्रतिष्ठित नौकरी है जिसमें अच्छी सैलरी और शानदार भत्ते मिलते हैं।
सैलरी: 44900 रुपये से 142400 रुपये
फायदे: सरकारी आवास, यात्रा भत्ते, DA, आदि।
5. डिविजनल अकाउंटेंट
C&AG के तहत आने वाले दफ्तरों में डिविजनल अकाउंटेंट का पद काफी साधारण लगता है। लेकिन यह बेहतरीन वित्तीय फायदों के साथ सबसे सुरक्षित नौकरियों में से एक है। इसमें नियमित वेतन वृद्धि और आकर्षक फायदे भी मिलते हैं।
सैलरी: 35400 रुपये से 112400 रुपये
फायदे: DA, HRA, मेडिकल सुविधाएं, आदि।
6. टैक्स असिस्टेंट
कई लोग सोचते हैं कि टैक्स असिस्टेंट की नौकरी सिर्फ डेस्क वर्क तक ही सीमित है। लेकिन यह ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों में से एक है। इस पद पर बेहतर सैलरी और प्रतिष्ठा के साथ करियर में आगे बढ़ने के शानदार मौके भी मिलते हैं।
सैलरी: 25500 रुपये से 81100 रुपये
फायदे: DA, HRA, मेडिकल सुविधाएं, आदि।
7. PSU क्लर्क या जूनियर इंजीनियर
PSUs में नौकरियां, खासकर क्लर्क या जूनियर इंजीनियर जैसे पद, मध्यम स्तर का रोजगार लग सकते हैं। लेकिन इन पदों पर अच्छी सैलरी और कॉर्पोरेट जैसे फायदे मिलते हैं। जो लोग एक स्थिर और फायदेमंद करियर की तलाश में हैं, उन्हें इन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए।
सैलरी: 50,000 रुपये से 1,20,000 रुपये प्रति माह
फायदे: मुफ्त आवास, बोनस और प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव।
8.बैंक क्लर्क (पब्लिक सेक्टर बैंक)
SBI, BOI जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्लर्क का पद एक एंट्री-लेवल की नौकरी है। लेकिन इसमें शुरुआत में ही अच्छी सैलरी और एक शानदार करियर की संभावनाएं होती हैं। फायदे और भत्ते इस नौकरी को और भी आकर्षक बनाते हैं।
सैलरी: 35,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह (भत्तों के साथ)
फायदे: DA, HRA, TA, नियमित वेतन वृद्धि।
