भारत में सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा क्या है? जानें

By Priyanka Pal
Nov 3, 2025, 19:01 IST

Age Limit for Government Jobs: भारत में ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा 18 से 32 साल तक होती है। आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट के साथ यह 40-45 साल तक बढ़ जाती है। सीनियर, अकादमिक और PSU भूमिकाओं में 50 साल के बाद भी मौके मिलते हैं। इस लेख में हम 25, 27, 30, 32, 35 और 40 साल के बाद सरकारी नौकरी के मौकों और उम्र में छूट के फायदों के बारे में जानेंगे।

Age Limit for Government Jobs in India
Age Limit for Government Jobs in India

Age Limit for Government Jobs in India: भारत में सरकारी नौकरियों को हमेशा से सम्मान, सुरक्षा और लंबे समय तक चलने वाले करियर का प्रतीक माना जाता है। लाखों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाना समाज में एक सम्मानजनक जगह बनाने जैसा है। Candidates के मन में सबसे आम सवालों में से एक सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा को लेकर होता है।

कई लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरियां केवल युवा स्नातकों या 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होती हैं। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। 27, 30, 32, 35, 40 और यहां तक कि 50 साल की उम्र तक के Candidates के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे, बैंक, रक्षा सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे कई मौके होते हैं।

इस लेख में हम भारत में सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा, अलग-अलग उम्र में उपलब्ध मौकों और आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट के नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

भारत में सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा क्या है?

सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा परीक्षा के प्रकार, पद और भर्ती करने वाली संस्था पर निर्भर करती है। न्यूनतम उम्र 18 साल से शुरू होती है। वहीं, ज्यादातर केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम उम्र सीमा लगभग 30 से 32 साल होती है। उम्र में छूट के साथ OBC कैंडिडेट के लिए यह ऊपरी सीमा 35-37 साल और SC/ST कैंडिडेट के लिए 40-45 साल तक जा सकती है।

कुछ सीनियर पदों, अकादमिक भूमिकाओं और रक्षा सेवाओं के लिए उम्र की यह सीमा 50 साल से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि हर गंभीर उम्मीदवार के लिए मौके मौजूद हैं, चाहे वे 20, 30 या 40 की उम्र में हों।

25 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई कैंडिडेट गलत मान लेते हैं कि वे 25 साल की उम्र के बाद आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन इस उम्र के लोगों के लिए कई परीक्षाएं खुली होती हैं।

25 साल और उससे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार UPSC सिविल सेवा, SSC CGL, IBPS और SBI बैंकिंग परीक्षा, RRB परीक्षा और राज्य PSC परीक्षाओं जैसी सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं के लिए योग्य बने रहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30-32 साल तक होती है और श्रेणी के आधार पर इसमें छूट भी मिलती है। कुछ नौकरियों में सामान्य श्रेणी के लिए भी यह 35-37 साल तक हो सकती है।

27-30 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई केंद्र और राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऊपरी उम्र सीमा 27-30 साल होती है। यह उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक होता है। 27-30 साल के बाद कुछ सरकारी नौकरियां इस प्रकार हैं:

  • UPSC सिविल सेवा में सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को 32 साल तक की अनुमति है, जिसमें छूट भी मिलती है।
  • SSC CGL में आमतौर पर 30 साल तक की अनुमति होती है, लेकिन कुछ पदों के लिए यह सीमा 32 साल तक बढ़ जाती है।
  • SBI PO, IBPS PO और RBI ग्रेड B जैसी बैंकिंग नौकरियों में अक्सर 30 साल तक के कैंडिडेट को मौका मिलता है।
  • स्टेशन मास्टर या सेक्शन इंजीनियर जैसे पदों के लिए रेलवे की परीक्षाओं में भी उम्र सीमा 32 साल तक होती है।
  • रक्षा सेवाओं में 20 की उम्र के आखिरी सालों में भी कैंडिडेट की भर्ती जारी रहती है।

32 से 35 साल के बाद सरकारी नौकरियां

32 साल की उम्र के बाद भी कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं और पद पहुंच में रहते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट का फायदा मिलता है। इसके कारण वे ज्यादातर मामलों में 35-37 साल तक योग्य होते हैं। 32-35 साल के बाद कुछ सरकारी नौकरियां इस प्रकार हैं।

  • टेरिटोरियल आर्मी में 42 साल तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
  • सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसी रेलवे की नौकरियों में 42 साल तक की अनुमति होती है।
  • ONGC, BHEL, NTPC और SAIL जैसी PSU कंपनियां अधिकारी स्तर के पदों के लिए 35-40 साल तक के कैंडिडेट को नौकरी पर रखती हैं।
  • राज्य PSC नियमित रूप से उन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिनकी उम्र सीमा ज्यादा होती है, कभी-कभी 37-40 साल तक।
  • इस उम्र सीमा से यह पता चलता है कि 30 की उम्र के मध्य में भी सरकारी सेवाओं में करियर बदलना संभव है।

40-50 साल के बाद सरकारी नौकरियां

कई कैंडिडेट यह जानकर हैरान होते हैं कि 40 साल के बाद भी मौके मौजूद हैं। हो सकता है कि नियमित एंट्री-लेवल परीक्षाएं उपलब्ध न हों, लेकिन विशेष, सीनियर और अकादमिक पद आसानी से मिल सकते हैं। 40-45 साल के बाद कुछ सरकारी नौकरियां इस प्रकार हैं।

  • निदेशक स्तर के पदों के लिए राज्य PSC में उम्र 56 साल तक बढ़ सकती है।
  • उच्च अधिकारी पदों के लिए रेलवे की नौकरियों में उम्र सीमा 50 साल तक होती है।
  • टेरिटोरियल आर्मी जैसी रक्षा सेवाओं में 48 साल तक के कैंडिडेट को अनुमति होती है।
  • अकादमिक और अनुसंधान संस्थान 60-65 साल तक के प्रोफेसरों और निदेशकों को काम पर रखते हैं।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) अक्सर नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए 50 साल तक के अनुभवी पेशेवरों को काम पर रखते हैं।

सरकारी नौकरी में उम्र में छूट

सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट यह सुनिश्चित करती है कि अलग-अलग श्रेणियों के कैंडिडेट को बराबर मौके मिलें। सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा OBC, SC/ST, PwD, पूर्व-servicemen और अन्य लोगों के लिए बढ़ाई जाती है।

वर्ग

आयु में छूट (वर्षों में)

अधिकतम आयु सीमा विस्तार

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

3 वर्ष

35 वर्ष तक (सामान्यतः)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)

5 साल

37 वर्ष तक (सामान्यतः)

विकलांग व्यक्ति (PwD)

10 वर्ष

40-42 वर्ष तक

पूर्व सैनिक

भिन्न-भिन्न (आमतौर पर 3-5 वर्ष)

सेवा अवधि के आधार पर

विधवाएँ, तलाकशुदा और न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएँ

7 वर्ष तक

नियमों के अनुसार भिन्न होता है

सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय/राज्य)

5 वर्ष (कुछ मामलों में)

विभाग के मानदंडों पर निर्भर करता है

