SEBI ग्रेड A एडमिट कार्ड 2026 Link: sebi.gov.in से डाउनलोड करें फेज 1 एग्जाम हॉल टिकट, परीक्षा 10 जनवरी को

By Vijay Pratap Singh
Jan 5, 2026, 11:17 IST

SEBI Grade A Admit Card 2026 OUT: सेबी ग्रेड ए (Assistant Manager) Phase 1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार फेज 1 एग्जाम में शामिल होंगे, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

SEBI Grade A Admit Card 2026 OUT
SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने ग्रेड A (Assistant Manager) 2026 फेज 1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। फेज 1 एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी साथ लेकर ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। SEBI ग्रेड A हॉल टिकट में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी विवरण होंगे।

सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एडमिट कार्ड 2026- हाइलाइट्स

  • संचालन संस्था का नाम: Securities and Exchange Board of India (SEBI)

  • परीक्षा का नाम: SEBI ग्रेड A परीक्षा

  • पद का नाम: ऑफिसर ग्रेड A (असिस्टेंट मैनेजर)

  • फेज: फेज 1

  • एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 3 जनवरी 2026

  • परीक्षा तिथि: 10 जनवरी 2026

  • परीक्षा का तरीका: ऑनलाइन

  • आधिकारिक वेबसाइट: sebi.gov.in

कैसे करें डाउनलोड सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2026?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर SEBI Recruitment Exercise for Officer Grade A (Assistant Manager) 2025 लिंक पर क्लिक करें और सिलेक्ट करें Phase-1 Call Letter।

  3. फिर लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजर ID और पासवर्ड) दर्ज करें।

  4. अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें।

SEBI Grade A Admit Card 2026 Download Link 

सेबी ग्रेड ए एडमिट कार्ड 2026 लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड से लॉगिन करके कॉल सेबी ग्रेड ए लेटर डाउनलोड सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे हॉल टिकट  डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दिया है।

यहां क्लिक करें:- SEBI Grade A Admit Card 2026 Download Link- Active

