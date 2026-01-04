HP TET Result 2025
बिहार STET Result 2026 LIVE: BSEB एसटीईटी रिजल्ट bsebstet.org पर कल, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Jan 4, 2026, 19:35 IST
By Vijay Pratap Singh
Jan 4, 2026, 19:35 IST

Bihar STET Result 2025-2026: बिहार एसटीईटी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार BSEB बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यूजर आईडी और पासवर्ड से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। यहां से बिहार एसटीईटी रिजल्ट लिंक और डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स प्राप्त करें।

बिहार STET रिजल्ट चेक करें
HIGHLIGHTS

  • बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) बिहार एसटीईटी रिजल्ट को 5 जनवरी 2026 को जारी करेगा।
  • BSEB बिहार एसटेट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर यूजर आईडी और पासवर्ड से चेक कर सकेंगे।
  • बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी।

Bihar STET Result 2025-2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) बिहार STET रिजल्ट को 5 जनवरी 2026 को जारी करेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। BSEB बिहार एसटीईटी रिजल्ट से जुड़ी डायरेक्ट लिंक और डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स उम्मीदवारों को वेबसाइट पर मिल जाएंगे।

बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025-26 कैसे डाउनलोड करें?

बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। इसमें दो पेपर थे—पेपर 1 सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए। परीक्षा में शामिल होने होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को देखकर आप अपना बिहार एसटीईटी रिजल्ट देख सकते हैं।

  • सबसे पहले bsebstet.org पर जाएं।

  • होम पेज पर STET Result लिंक पर क्लिक करें।

  • यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

  • रिजल्ट देखें, डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।

BSEB Bihar STET Result 2025-26 Direct link

बिहार STET रिजल्ट का PDF लिंक रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Bihar STET Result Download Link

यहां क्लिक करें

BSEB बिहार STET स्कोरकार्ड पर दी गई जानकारी

बिहार STET स्कोरकार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी जरूरी जानकारी होगी, जिसे डाउनलोड करने के बाद ध्यान से जांचना चाहिए। अगर किसी तरह की गलती दिखे, तो तुरंत विभाग के अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत करें। स्कोरकार्ड में ये जानकारी होगी:

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • एप्लीकेशन नंबर

  • पेपर (I / II)

  • विषय

  • कैटेगरी

  • प्राप्त अंक

  • क्वालीफाइंग स्टेटस (पास/फेल)

  • Jan 4, 2026, 19:16 IST

    Bihar STET 2025 Result Download Link कहां मिलेगा?

    Bihar STET 2025 रिजल्ट डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट https://bsebstet.org/ पर उपलब्ध होगा। 

  • Jan 4, 2026, 19:14 IST

    Bihar STET Qualifying Marks: पास होने के कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए?

    कैटेगरीपास होने के लिए न्यूनतम अंक
    जनरल 50%
    पिछड़ा वर्ग 45%
    SC / ST / दिव्यांग 40%
  • Jan 4, 2026, 19:13 IST

    बिहार स्टेट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

    बिहार स्टेट रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट-bsebstet.org है। उम्मीदवार अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड इसी वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Jan 4, 2026, 19:10 IST

    Bihar STET Result Kab Aayega?

    बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने जानकारी दी है कि बिहार STET रिजल्ट  रिजल्ट 5 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवार बिहार STET परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।

