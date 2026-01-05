कितना होता है ट्रेन के एक पहिए का वजन? यहां देखें जवाब

ट्रेन से सफर करना भला किसे पसंद नहीं होता। खिड़की के पास बैठकर बाहर के सुंदर नज़ारों को निहारना यात्रा को और भी यादगार बना देता है। लेकिन ट्रेन से जुड़ी कई ऐसी तकनीकी बातें हैं, जिनके बारे में आम लोग कम ही जानते हैं। इन्हीं में से एक है ट्रेन के पहियों का वजन। आज हम आपको इसी विषय से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। आमतौर पर ट्रेन का एक पहिया कई सौ किलोग्राम का होता है, हालांकि इसका वास्तविक वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वह यात्री ट्रेन, मालगाड़ी या लोकोमोटिव में उपयोग किया जा रहा है।

कितना होता है ट्रेन के पहिए का वजन?

आमतौर पर ट्रेन का पहिया कुछ सैकड़ों किलोग्राम का होता है, लेकिन इसका सही वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वह यात्री ट्रेन, मालगाड़ी या लोकोमोटिव में इस्तेमाल हो रहा है और उसका डिजाइन कैसा है। स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) द्वारा बताये गए डेटा के अनुसार यहाँ वजन देख सकते है.