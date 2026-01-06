World Book Fair 2026: विश्व पुस्तक मेल में इस बार निशुल्क होगा प्रवेश, जानें कब और कहां होगा मेला

भारत के नई दिल्ली में लगने वाले विश्व पुस्तक मेला इस बार कई मायनों में और भी खास होने जा रहा है। मेले में इस बार कई बड़े बदलाव के साथ इसे और भी खास बनाया गया है, जिससे यहां अधिक से अधिक पुस्तक प्रेमी पहुंचें। इस लेकर मेले में प्रवेश को निशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक संख्या में पुस्तक प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है।
यह पहली बार है जब मेले को निशुल्क कर दिया गया है। इससे पहले विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। इस लेख में हम विश्व पुस्तक मेले के बारे में जानेंगे कि यह कब से और कहां होने जा रहा है। साथ ही, मेले की विशेषताओं पर भी गौर करेंगे।
कब और कहां आयोजित हो रहा है विश्व पुस्तक मेला
विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 10 जनवरी से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने जा रहा है। यह आगामी 9 दिनों तक चलेगा। इस दौरान किताबों के इस महाकुंभ में देश-विदेश के पुस्तक प्रेमी से लेकर प्रकाशक तक मौजूद रहेंगे। इन 9 दिनों तक ज्ञान के सागर में अलग-अलग किताबों से लेकर कई प्रमुख प्रतियां भी देखने और खरीदने को मिलेंगी।
3000 होंगे पुस्तकों के स्टॉल
विश्व पुस्तक मेले में इस बार दुनियाभर से करीब 1000 प्रकाशको को आमंत्रित किया गया है। वहीं, मेले में इस बार 3000 पुस्तक स्टॉल होंगे, जिन पर आपको देश-विदेश की मशहूर किस्से और कहानियों की किताबें पढ़ने को मिल जाएंगी।
कतर को मिला है गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा
इस बार विश्व पुस्तक मेले में कतर देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। मेले में करीब 30 देशों की भागीदारी रहेगी, जिससे यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच बनेगा। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, जापान, पोलैंड, लिथुआनिया, अर्जेंटीना और ईरान जैसे देश शामिल होंगे।
बच्चों के लिए होगी ‘किड्स एक्सप्रेस’
मेले में बच्चों के लिए इस बार ‘किड्स एक्सप्रेस’ नाम से एक विशेष मंडप बनाया गया है। यह मंडप पूरी तरह से बच्चों की थीम पर आधारित है, जहां बच्चे विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ संवाद कर सकते हैं। वहीं, मेले को थल सेना, भारतीय वायु सेना और नौसेना के इतिहास की थीम पर केंद्रित किया गया है। इससे यहां सेना के बड़े अधिकारी भी शिरकत करेंगे।
विभिन्न देशों के पुस्तक मेले के निदेशक भी करेंगे शिरकत
मेले में इस बार कुल 11 देशों के पुस्तक मेलों के निदेशक भी शिरकत करेंगे, जिससे इस पुस्तक मेले की गरीमा और भी बढ़ेगी।
