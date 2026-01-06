World Book Fair 2026: विश्व पुस्तक मेल में इस बार निशुल्क होगा प्रवेश, जानें कब और कहां होगा मेला

भारत के नई दिल्ली में लगने वाले विश्व पुस्तक मेला इस बार कई मायनों में और भी खास होने जा रहा है। मेले में इस बार कई बड़े बदलाव के साथ इसे और भी खास बनाया गया है, जिससे यहां अधिक से अधिक पुस्तक प्रेमी पहुंचें। इस लेकर मेले में प्रवेश को निशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक संख्या में पुस्तक प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है।

यह पहली बार है जब मेले को निशुल्क कर दिया गया है। इससे पहले विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। इस लेख में हम विश्व पुस्तक मेले के बारे में जानेंगे कि यह कब से और कहां होने जा रहा है। साथ ही, मेले की विशेषताओं पर भी गौर करेंगे।

कब और कहां आयोजित हो रहा है विश्व पुस्तक मेला

विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 10 जनवरी से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने जा रहा है। यह आगामी 9 दिनों तक चलेगा। इस दौरान किताबों के इस महाकुंभ में देश-विदेश के पुस्तक प्रेमी से लेकर प्रकाशक तक मौजूद रहेंगे। इन 9 दिनों तक ज्ञान के सागर में अलग-अलग किताबों से लेकर कई प्रमुख प्रतियां भी देखने और खरीदने को मिलेंगी।