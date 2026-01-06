JEE Main 2026 City Intimation Slip
Focus
Quick Links

भारत में किस राज्य को कहा जाता है ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’, जानें नाम

By Kishan Kumar
Jan 6, 2026, 17:41 IST

भारत में आपने अलग-अलग राज्यों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जिसे ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
भारत में पश्चिम का प्रवेश द्वार
भारत में पश्चिम का प्रवेश द्वार

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहां की सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराएं और समृद्ध इतिहास इसे अन्य देशों से अलग बनाते हैं। हमारे देश में कुल राज्यों की बात करें, तो इनकी संख्या 28 है, जो कि अलग-अलग दिशाओं में मौजूद हैं। सभी राज्यों की अपनी विशेषता है, जिससे इन राज्यों को इनके मूल नाम के अलावा उपनाम से भी जाना जाता है। आपने अलग-अलग राज्यों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जिसे ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

किस राज्य को कहा जाता है ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस राज्य को ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य को ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’

गुजरात को ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ कहने के पीछे विदेशी व्यापार और समुद्री मार्ग है, जिस वजह से इसे पश्चिम की तरफ से भारत में प्रवेश के लिए जाना जाता है। यूं, तो पश्चिम में और भी राज्य हैं, लेकिन गुजरात का महत्त्व अधिक है, जो कि इस प्रकार है-

सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य

गुजरात राज्य भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसकी कुल तटरेखा करीब 1600 किलोमीटर है। तट के उस तरफ विशाल अरब सागर है। यहां से कई वर्षों से ही विदेशी व्यापार होता आ रहा है।

तट पर हैं ऐतिहासिक बंदरगाह

गुजरात के तट पर आपको ऐतिहासिक बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। यहां लोथल बंदरगाह है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से ईराक और अन्य पश्चिमी देशों में व्यापार किया जाता था। वहीं, यहां सूरत और खंभात भी हैं। आपको बता दें कि मध्यकाल में सूरत को ‘मक्का का द्वार’ और ‘पश्चिम का प्रवेश द्वार’ कहा जाता था। इसी रास्ते से हज यात्री और यूरोपीय व्यापारी भारत में प्रवेश करते थे।

आज कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाह

आज गुजरात में कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाह हैं, जो कि आयात और निर्यात के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका में व्यापार में किया जाता है।

रोचक तथ्यः आपको बता दें कि वह राज्य गुजरात ही था, जिसे जीतने की खुशी में अकबर ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे यानि कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आज इस दरवाजे को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। उस समय में बना यह दरवाजा आज भी वास्तुकला में उदाहरण के लिए पेश किया जाता है। 

पढ़ेंःकिस नदी को ‘राजस्थान की गंगा’ कहा जाता है, यहां पढ़ें

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News