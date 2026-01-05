किस नदी को ‘राजस्थान की गंगा’ कहा जाता है, यहां पढ़ें

भारत में कुल राज्यों की बात करें, तो इनकी संख्या 28 है। वहीं, सबसे बड़े राज्य की बात करें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राज्य का कुल एरिया 342,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान को राजा-महाराजाओं और राज्य के गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी पहचान थार के बड़े रेगिस्तान के लिए भी होती है। राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए कई नदियों पर निर्भरता है। इस कड़ी में यहां एक ऐसी नदी भी है, जिसे ‘राजस्थान की गंगा’ भी कहा जाता है। कौन-सी है यह नदी, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

किस नदी को कहा जाता है ‘राजस्थान की गंगा’

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस नदी को ‘राजस्थान की गंगा’ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहां चंबल नदी को ‘राजस्थान की गंगा’ कहा जाता है। यह नदी राजस्थान की मुख्य नदी मानी जाती है।

क्यों कहा जाता है ‘राजस्थान की गंगा’

राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है, जो कि पूरे वर्षभर बहती है। ऐसे में इस नदी का महत्त्व रेगिस्तानी इलाकों के लिए अधिक है। इस नदी से कोटा, बूंदी और धौलपुर जैसे इलाकों में पीने के पानी से लेकर कृषि और सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है।