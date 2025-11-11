MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
Bank of Baroda Apprentice Online Form 2025: शुरू हुए अप्रेंटिस के 2700 पदों पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें

By Priyanka Pal
Nov 11, 2025, 17:19 IST

Bank of Baroda Apprentice Online Form 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस के 2700 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 11 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को अंतिम तिथि 1 दिसंबर, 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

Bank of Baroda Apprentice Online Form 2025

Bank of Baroda Apprentice 2025 Online Apply: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में अप्रेंटिस के लिए निकाले गए पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2700 रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करें।

Bank of Baroda Apprentice 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती के लिए आयु की गणना 1 नवंबर, 2025 से की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दी गई डिटेल्स देखें:

भर्ती संस्थान 

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)

पद का नाम 

अप्रेंटिस

पदों की संख्या 

2700

आवेदन की अंतिम तिथि 

11 नवंबर से 01 दिसंबर, 2025

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि

01 दिसंबर, 2025

आयु सीमा 

20 से 28 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

bankofbaroda.bank.in

Bank of Baroda Apprentice Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, Bank of Baroda Apprentice Recruitment 2025 लिंक पर जाएं।

स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरें। 

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरकर जमा करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Bank of Baroda Apprentice Apply Online: आवेदन लिंक 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को परीक्षा पास कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2025

आवेदन लिंक

Bank of Baroda Apprentice Recruitment 2025: आवेदन शुल्क 

नीचे टेबल में सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क का विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का भुगतान पूरा कर सकते हैं:

वर्ग 

आवेदन शुल्क 

जनरल, OBC, EWS

800 रुपये 

PwBD

400 रुपये 

SC / ST

निशुल्क 

