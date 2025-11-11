RITES Recruitment 2025: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के 600 पदों के लिए, 12 नवंबर तक करें Apply

RITES Recruitment 2025 last date: जो उम्मीदवार RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (STA) के पदों के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं, वे 12 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफइशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था और आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। ये भर्तियां सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, S&T, मेटलर्जी, केमिकल और केमिस्ट्री जैसे कई क्षेत्रों में निकाली गई हैं। STA पद के लिए कुल 600 भर्तियां निकाली गई हैं। उम्मीदवारों के पास उन संबंधित क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिनके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं। STA पद के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा 42 साल है। 12 नवंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले आवेदन कर लें। RITES Recruitment 2025: अंतिम तिथि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की भीड़, तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं से बचने के लिए अपनी आवेदन प्रक्रिया आखिरी तारीख से पहले पूरी कर लें। RITES भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2025 है। www.rites.com पर समय रहते आवेदन करें।

RITES Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) ने भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कई विषयों में STA के कुल 600 पदों की घोषणा की है। उम्मीदवार केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे कहीं के भी निवासी हों। नीचे दी गई जानकारी देखें: भर्ती निकाय राइट्स लिमिटेड (रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा) पोस्ट नाम वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एसटीए) कुल रिक्तियां 600 आवेदन प्रारंभ तिथि 14 अक्टूबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 आवेदन मोड ऑनलाइन (rites.com के माध्यम से) आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष मासिक सकल सीटीसी लगभग ₹29,735 प्रति माह (वार्षिक CTC ~ ₹3,56,819) RITES Recruitment 2025: आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को RITES STA आवेदन पत्र के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। नीचे दी गई तालिका में श्रेणीवार आवेदन शुल्क देखें:

वर्ग आवेदन शुल्क सामान्य / ओबीसी ₹300 + लागू कर ईडब्ल्यूएस / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी ₹100 + लागू कर RITES Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन लिंक जो उम्मीदवार RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। 12 नवंबर 2025 को रात 11:59 बजे की अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। RITES सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती 2025 आवेदन लिंक RITES STA Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें? जो उम्मीदवार RITES STA पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं: स्टेप 1 आधिकारिक पोर्टल rites.com पर जाएं। स्टेप 2 होमपेज पर, 'करियर' सेक्शन में, “Online Registration” पर जाएं। स्टेप 3 जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका वैकेंसी नंबर और पद का नाम डालें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, कैटेगरी, आदि) दर्ज करें। यह भी बताएं कि क्या आपने पहले RITES के लिए आवेदन किया है।