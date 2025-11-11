CCRH Recruitment 2025: केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Priyanka Pal
Nov 11, 2025, 15:51 IST

CCRH Recruitment 2025: केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) में विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर, 2025 से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानें।

CCRH Recruitment 2025 Notification

CCRH Recruitment 2025: केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) में ग्रुप ए,बी,सी के विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत लोअर क्लर्क, नर्स सहित कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 नवंबर, 2025 से जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ccrhindia.ayush.gov.in पर 26 नवंबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि चयन प्रक्रिया सभी पदों के अनुसार पूरी की जाएगी। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण जानने के लिए आगे लेख पढ़ें। 

CCRH Recruitment 2025 Notification: नोटिफिकेशन पीडीएफ

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) की ओर से आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू की गई है। ग्रुप ए, बी, सी सहित विभिन्न पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों नोटिफिकेशन की जांच अवश्य करनी चाहिए, जिसे आप नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

CCRH भर्ती 2025

नोटिफिकेशन 

CCRH Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण जैसे आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, शैक्षणित योग्यता सहित विवरण देखें:

भर्ती संस्थान का नाम 

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH)

पद 

ग्रुप ए,बी,सी

पदों की संख्या 

90

आवेदन की अंतिम तिथि 

5 से 26 नवंबर, 2025

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 

26 नवंबर, 2025

आयु सीमा 

18 से 40 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

ccrhindia.ayush.gov.in

CCRH Recruitment 2025 Staff Nurse: पात्रता मानदंड 

संबंधित भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा के लिए निम्नलिखित विवरणों को देखें:

शैक्षणिक योग्यता - 12वीं, ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अनुभव अलग - अलग तय किया गया है। 

आयु सीमा -  18 से 40 वर्ष । 

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट आदि। सभी पदों के अनुसार।

CCRH Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) में निकाले गए विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर, 2025 है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ccrhindia.ayush.gov.in  पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, CCRH Group A, B, C Recruitment 2025 लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अब CCRH Group A, B, C Online Application Form 2025 भरें।

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स को फॉर्म में भरें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरकर सबमिट करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

CCRH Recruitment 2025: आवेदन शुल्क 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है, जिसका विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:

          पद 

                        वर्ग 

आवेदन शुल्क  

रिसर्च ऑफिसर

जनरल, OBC/ EWS

1000/-

सभी पदों के लिए

जनरल, OBC/ EWS

500/-

सभी महिला उम्मीदवार

SC/ ST/ PH

निशुल्क 

