बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 जारी, bpssc.bihar.gov.in से अभी डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 30, 2025, 09:43 IST

Bihar Police SI Admit Card 2025 OUT: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस SI परीक्षा 2025 का आयोजन 18 और 21 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

BPSSC Bihar Police SI Admit Card OUT: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना बिहार पुलिस एसआई हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 18 और 21 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 Download Link

एग्जाम सेंटर, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े अन्य सभी जरूरी निर्देश बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 में दिए गए हैं। बिहार पुलिस SI हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने का लिंक 30 दिसंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया है।

यहां क्लिक करें:- Bihar Police SI Admit Card 2025 Direct Link

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 शेड्यूल

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। रिपोर्टिंग समय क्रमशः सुबह 8:30 बजे और दोपहर 1 बजे है। परीक्षा केंद्र पर ई-एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी लाना अनिवार्य है।

Bihar Police SI Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से अपना बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।

  • होम पेज पर Bihar Police SI Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • अब नए पेज पर लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।

  • एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

  • हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर परीक्षा के लिए प्रिंट निकाल लें।

BPSSC SI Admit Card 2025 में दी गई जानकारी

बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें।

