बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 जारी, bpssc.bihar.gov.in से अभी डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

BPSSC Bihar Police SI Admit Card OUT: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना बिहार पुलिस एसआई हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 18 और 21 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 Download Link

एग्जाम सेंटर, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े अन्य सभी जरूरी निर्देश बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 में दिए गए हैं। बिहार पुलिस SI हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने का लिंक 30 दिसंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक उपलब्ध कराया है।