UP Home Guard Cut off 2025: यूपी होम गार्ड पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट, करें चेक

By Priyanka Pal
Nov 19, 2025, 17:17 IST

UP Home Guard Cut off 2025: यूपी पुलिस बोर्ड की ओर से होम गार्ड कट ऑफ 2025 लिखित परीक्षा के बाद जारी की जाती है। यह कट ऑफ हर साल बदलती रहती है, लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ भर्ती परीक्षा के निकाले गए पद और परीक्षा के कठिनाई स्तर पर निर्भर करता है। उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स के जरिए अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं। 

UP Home Guard Cut off 2025
UP Home Guard Cut off 2025

UP Police Home Guard Cut off 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक जारी करेगा। उम्मीदवार यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कट-ऑफ देख सकेंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवश्यक कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार बागवानी सहायक पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस लेख में उम्मीदवार यूपी होम गार्ड कट ऑफ अंक, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों और न्यूनतम योग्यता अंकों के बारे में दिया गया है। 

UP Home Guard Cut off 2025: यूपी होम गार्ड कट ऑफ 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए यूपी होम गार्ड लिखित परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाते हैं। जो कि शारीरिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अगले चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए अपेक्षित कट ऑफ हर साल बदलता रहता है। चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर को कट ऑफ के रूप में जाना जाता है। इसमें उम्मीदवारों की संख्या पेपर की कठिनाई और रिक्त पदों की संख्या को शामिल किया जाता है। 

पिछले साल की यूपी होम गार्ड की कट ऑफ 

यूपी होमगार्ड के पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंकों का विश्लेषण करने से उम्मीदवारों को रुझानों को समझने और चालू वर्ष के लिए अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करने में मदद मिलती है। आवेदकों की संख्या, रिक्तियों और परीक्षा की कठिनाई जैसे कारकों के कारण कट-ऑफ अंक हर साल बदलते रहते हैं। यूपी होमगार्ड के पिछले वर्षों के कट-ऑफ देखें:

वर्ष

सामान्य

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

2019

65

62

55

50

2020

68

64

58

52

2021

70

67

60

55

यूपी होमगार्ड कट-ऑफ मार्क्स 2025 कैसे जांचें?

उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके बागवानी सहायक पद के लिए यूपी होम गार्ड कट ऑफ मार्क्स 2025 आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

चरण 1 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2 यूपी होम गार्ड कट-ऑफ मार्क्स 2025 के लिए लिंक ढूंढें।

चरण 3 लिंक पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा जिसमें बागवानी सहायक पद के लिए कट-ऑफ लिस् दिखाई देगी।

चरण 4 भविष्य के संदर्भ के लिए कट-ऑफ अंकों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

