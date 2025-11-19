UP Home Guard Cut off 2025: यूपी होम गार्ड पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट, करें चेक

UP Police Home Guard Cut off 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रदोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक जारी करेगा। उम्मीदवार यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कट-ऑफ देख सकेंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवश्यक कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार बागवानी सहायक पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस लेख में उम्मीदवार यूपी होम गार्ड कट ऑफ अंक, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों और न्यूनतम योग्यता अंकों के बारे में दिया गया है।
UP Home Guard Cut off 2025: यूपी होम गार्ड कट ऑफ
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए यूपी होम गार्ड लिखित परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाते हैं। जो कि शारीरिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अगले चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए अपेक्षित कट ऑफ हर साल बदलता रहता है। चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर को कट ऑफ के रूप में जाना जाता है। इसमें उम्मीदवारों की संख्या पेपर की कठिनाई और रिक्त पदों की संख्या को शामिल किया जाता है।
पिछले साल की यूपी होम गार्ड की कट ऑफ
यूपी होमगार्ड के पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंकों का विश्लेषण करने से उम्मीदवारों को रुझानों को समझने और चालू वर्ष के लिए अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करने में मदद मिलती है। आवेदकों की संख्या, रिक्तियों और परीक्षा की कठिनाई जैसे कारकों के कारण कट-ऑफ अंक हर साल बदलते रहते हैं। यूपी होमगार्ड के पिछले वर्षों के कट-ऑफ देखें:
|
वर्ष
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
2019
|
65
|
62
|
55
|
50
|
2020
|
68
|
64
|
58
|
52
|
2021
|
70
|
67
|
60
|
55
यूपी होमगार्ड कट-ऑफ मार्क्स 2025 कैसे जांचें?
उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके बागवानी सहायक पद के लिए यूपी होम गार्ड कट ऑफ मार्क्स 2025 आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
चरण 1 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2 यूपी होम गार्ड कट-ऑफ मार्क्स 2025 के लिए लिंक ढूंढें।
चरण 3 लिंक पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा जिसमें बागवानी सहायक पद के लिए कट-ऑफ लिस् दिखाई देगी।
चरण 4 भविष्य के संदर्भ के लिए कट-ऑफ अंकों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
