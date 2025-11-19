Bihar Police Driver Exam Date 2025: 10 दिसंबर को बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा, कब तक आएगा एडमिट कार्ड जानें

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत 4,361 पुलिस ड्राइवर पदों को भरा गया था। सीएसबीसी की ओर से लिखित परीक्षा की तारीख ऑफिशियल रूप से घोषित कर दी गई हैं। आयोग की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, बिहार पुलिस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। ई- एडमिट कार्ड कार्ड को परीक्षा केंद्र में ले जाना अनिवार्य है।

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

सीएसबीसी बिहार पुलिस ड्राइवर लिखित परीक्षा 2025 के माध्यम से कुल 4,361 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिस के अनुसार, राज्य के 15 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को ई एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। ई एडमिट कार्ड 25 नवंबर, 2025 से पर्षद की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज कर परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।