Bihar Police Driver Exam Date 2025: 10 दिसंबर को बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा, कब तक आएगा एडमिट कार्ड जानें

Nov 19, 2025, 14:33 IST

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की डेट जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर से किया जाएगा। उम्मीदवार एडमिट से जुड़ी डिटेल आगे लेख में देखें।

Bihar Police Driver Exam Date 2025 Out
Bihar Police Driver Exam Date 2025 Out

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार की ओर से विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत 4,361 पुलिस ड्राइवर पदों को भरा गया था। सीएसबीसी की ओर से लिखित परीक्षा की तारीख ऑफिशियल रूप से घोषित कर दी गई हैं। आयोग की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, बिहार पुलिस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। ई- एडमिट कार्ड कार्ड को परीक्षा केंद्र में ले जाना अनिवार्य है। 

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

सीएसबीसी बिहार पुलिस ड्राइवर लिखित परीक्षा 2025 के माध्यम से कुल 4,361 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिस के अनुसार, राज्य के 15 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को ई एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। ई एडमिट कार्ड 25 नवंबर, 2025 से पर्षद की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज कर परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सीएसबीसी बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करें

CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ड्राइविंग स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

केंद्रीय चयन पर्षद

परीक्षा का नाम 

पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025

पदों की संख्या 

4,361

परीक्षा तिथि

10 दिसंबर, 2025

ई एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 

25 नवंबर, 2025 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://csbc.bihar.gov.in/

CSBC Bihar Police Driver Exam Date 2025: परीक्षा का समय 

विज्ञापन संख्या 02/2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 15 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा की तिथि, समय सहित विवरण नीचे टेबल में देखें:

CSBC Bihar Police Driver Exam 2025: ई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

पुलिस ड्राइवर लिखित भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, CSBC Bihar Police Driver के E - Admit Card लिंक पर जाएं।

स्टेप 3 मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 4 अपना एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की जांच करें। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

