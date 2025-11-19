एशिया की नदियों पर परखें अपनी जानकारी, पढ़ें क्विज

क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां दुनिया की कई प्रमुख नदियां भी बहती हैं। इस क्विज में हम एशिया की नदियों के बारे में जानेंगे।
यह क्विज छात्रों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है।
चलिए, शुरू करते हैं!
1. एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
(a) गंगा
(b) यांग्त्जी
(c) मेकांग
(d) यांगोन
सही उत्तर: (b) यांग्त्जी
व्याख्या: यांग्त्जी नदी एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसे चीनी सभ्यता के मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है।
2. कौन-सी नदी ईरान और इराक के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है?
(a) यूफ्रेट्स
(b) टिगरिस
(c) शट्ट अल-अरब
(d) कुरा
सही उत्तर: (c) शट्ट अल-अरब
व्याख्या: शट्ट अल-अरब को अरवंद रुद के नाम से भी जाना जाता है। यह ईरान और इराक के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
3. किस नदी को “बंगाल का शोक” कहा जाता है?
(a) गंगा
(b) यमुना
(c) ब्रह्मपुत्र
(d) दामोदर
सही उत्तर: (d) दामोदर
व्याख्या: दामोदर नदी भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी बाढ़ लाने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है।
4. पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है?
(a) मेकांग डेल्टा
(b) वोल्गा डेल्टा
(c) गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा
(d) नील डेल्टा
सही उत्तर: (c) गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा
व्याख्या: गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका क्षेत्रफल 105,640 वर्ग किलोमीटर है।
5. थ्री गॉर्जेज डैम किस नदी पर बनाया गया था?
(a) येलो रिवर
(b) यांग्त्जी नदी
(c) मेकांग नदी
(d) इरावदी नदी
सही उत्तर: (b) यांग्त्जी नदी
व्याख्या: थ्री गॉर्जेज डैम यांग्त्जी नदी पर बनाया गया है। स्थापित क्षमता के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है।
6. भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
(a) यमुना
(b) गंगा
(c) गोदावरी
(d) ब्रह्मपुत्र
सही उत्तर: (d) ब्रह्मपुत्र
व्याख्या: ब्रह्मपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है।
7. एशिया की सबसे छोटी नदी कौन-सी है?
(a) हान नदी
(b) पर्ल नदी
(c) तांबोरासी नदी
(d) इरावदी नदी
सही उत्तर: (c) तांबोरासी नदी
व्याख्या: तांबोरासी नदी इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी में स्थित है। यह एशिया की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है।
8. गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
(a) मेघना
(b) पद्मा
(c) जमुना
(d) तीस्ता
सही उत्तर: (b) पद्मा
व्याख्या: जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह जमुना नदी के साथ मिलकर मेघना नदी बनाती है।
9. मध्य एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है?
(a) आमू दरिया
(b) सीर दरिया
(c) सुरखोब
(d) नारिन
सही उत्तर: (a) आमू दरिया
व्याख्या: आमू दरिया मध्य एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2,540 किलोमीटर है।
10. बैंकॉक किस नदी के डेल्टा पर स्थित है?
(a) योम नदी
(b) पिंग नदी
(c) मेकांग नदी
(d) चाओ फ्राया नदी
सही उत्तर: (d) चाओ फ्राया नदी
व्याख्या: बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के डेल्टा पर स्थित है।
