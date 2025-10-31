IGNOU Admit Card December 2025: इंडियन ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) दिसंबर 2025 की टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपने हॉल टिकट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के किसी को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
IGNOU Dec TEE Hall Ticket 2025: इग्नू TEE दिसंबर परीक्षा एडमिट कार्ड हाइलाइट्स
छात्र जो TEE दिसंबर 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दी गई तालिका में अपने IGNOU टीईई हॉल टिकट 2025 का विवरण देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
विश्वविद्यालय का नाम
|
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
|
परीक्षा का नाम
|
IGNOU टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2025
|
दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षाएं
|
1 दिसंबर 2025 से (संभावित)
|
IGNOU TEE एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
नवंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ignou.ac.in
इग्नू टीईई दिसंबर हॉल टिकट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
छात्र आगामी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपना IGNOU एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
-
IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।
-
होम पेज पर “दिसंबर 2025 TEE के लिए एडमिट कार्ड” लिंक पर क्लिक करें।
-
फिर अपना नामांकन संख्या (Enrollment Number) और प्रोग्राम कोड दर्ज करें।
- इसके बाद Submit पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड देखें और डाउनलोड करें।
IGNOU TEE Admit Card 2025 पर उल्लिखित विवरण
एडमिट कार्ड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल होती है:
-
छात्र का नाम और नामांकन संख्या (Enrollment Number)
-
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
-
परीक्षा तिथि और समय
-
परीक्षा में शामिल होने के निर्देश
Comments
All Comments (0)
Join the conversation