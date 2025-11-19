Current Affairs One Liners 19 Nov 2025: PM मोदी ने पीएम-किसान की 21वीं किस्त किस राज्य से जारी की?

Current Affairs One-Liners: 19 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त और राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित विषय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी किये- कोयंबटूर, तमिलनाडु

टीईसी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- आईआईआईटी दिल्ली

हाल ही में C-DOT ने किस राज्य सरकार के साथ Amaravati Quantum Valley (AQV) पहल में भागीदारी के लिए MoU साइन किया है- आंध्र प्रदेश

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय-जन भागीदारी पुरस्कार किसने प्रदान किये- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू