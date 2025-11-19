RRC NR Recruitment 2025 Notification PDF: रेलवे अप्रेंटिस के 4116 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

RRC NR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे (RRC) की ओर से अप्रेंटिस के 4116 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर आदि जैसे ट्रेडों में हजारों अपरेंटिस को नियुक्त किया जाएगा। निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों के पास आईटीआई के साथ कक्षा दसवीं पास होनी चाहिए। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें और जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से जरूर पढ़ें। RRC NR Apprentice Recruitment 2025: नोटिफिकेशन रेलवे अप्रेंटिस के 4116 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें आरआरसी की ओर से अभी नोटिस जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं:

RRC NR अप्रेंटिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन RRC NR Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवारों की आयु 24 दिसंबर, 2025 तक कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के मानदंडों के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे (RRC) पद का नाम अप्रेंटिस पदों की संख्या 4116 आवेदन करने की तिथि 25 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org RRC NR Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के आधार पर पूरी की जाएगी: