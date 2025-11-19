RRC NR Recruitment 2025 Notification PDF: रेलवे अप्रेंटिस के 4116 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

RRC NR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे (RRC) की ओर से अप्रेंटिस के 4116 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के जरिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर आदि जैसे ट्रेडों में हजारों अपरेंटिस को नियुक्त किया जाएगा। निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों के पास आईटीआई के साथ कक्षा दसवीं पास होनी चाहिए। संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें और जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से जरूर पढ़ें।
RRC NR Apprentice Recruitment 2025: नोटिफिकेशन
रेलवे अप्रेंटिस के 4116 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें आरआरसी की ओर से अभी नोटिस जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं:
RRC NR अप्रेंटिस भर्ती 2025
RRC NR Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवारों की आयु 24 दिसंबर, 2025 तक कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के मानदंडों के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
रेलवे भर्ती सेल, उत्तर रेलवे (RRC)
पद का नाम
अप्रेंटिस
पदों की संख्या
4116
आवेदन करने की तिथि
25 नवंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
24 दिसंबर 2025
आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये
शैक्षणिक योग्यता
10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता
ऑफिशियल वेबसाइट
rrcnr.org
RRC NR Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया
संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों के आधार पर पूरी की जाएगी:
मेरिट सूची
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल टेस्ट
RRC NR Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन शुल्क के अनुसार, सामान्य और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क शून्य है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 Act Apprentice Recruitment 2025-26 पर जाएं।
स्टेप 3 नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, संपर्क विवरण और शैक्षिक योग्यता दर्ज करें।
स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स दर्ज कर फॉर्म सबमिट करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क भरकर जमा करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
