Current Affairs Quiz 18 नवंबर 2025: ATP Finals 2025 का खिताब किसने जीता?

Current Affairs Quiz 18 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप (ढाका) में भारत ने कुल कितने पदक जीते? A. 8 B. 10 C. 12 D. 9 1. B. 10 भारत ने ढाका, बांग्लादेश में आयोजित 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 10 पदक जीते। पदक तालिका में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शामिल रहे, जो इस चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट्स में अंकिता भगत और धीरज बोम्मदेवरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत ने महिला रिकर्व टीम, कंपाउंड महिला टीम, और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। 2. 2025 में एटीपी फाइनल्स (ATP Finals) का खिताब किसने जीता?

A. कार्लोस अल्कारेज़ B. नोवाक जोकोविच C. यानिक सिनर D. दानिल मेदवेदेव 2. C. यानिक सिनर यैनिक सिनर ने 2025 में इटली के ट्यूरिन में आयोजित ATP फाइनल्स का खिताब कार्लोस अल्कारेज़ को हराकर जीत लिया। फाइनल स्कोर 7-6(4), 7-5 रहा। सिनर ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार निट्टो ATP फाइनल्स का खिताब सफलतापूर्वक बचाया। इस जीत के साथ उनकी इनडोर कोर्ट पर जीत की लय 31 मैचों तक पहुंच गई। 3. भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में LPG आयात करने का समझौता किया है? A. 1.5 मिलियन टन B. 2.2 मिलियन टन C. 3.0 मिलियन टन D. 4.5 मिलियन टन 3. B. 2.2 मिलियन टन भारत ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन (MTPA) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात करने के लिए एक ऐतिहासिक एक-वर्षीय समझौता किया है। यह मात्रा भारत के वार्षिक LPG आयात का लगभग 10% है। यह समझौता अमेरिका के साथ भारत का पहला संरचित LPG खरीद समझौता है, जो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।