Current Affairs Quiz 13 नवंबर 2025: साल 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता?

By Bagesh Yadav
Nov 13, 2025, 17:16 IST

Current Affairs Quiz In Hindi 13 Nov 2025: जागरण जोश लाया है शानदार करेंट अफेयर्स क्विज, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि तैयारी को भी नया आयाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 13 नवम्बर 2025 के चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब.

Current Affairs Quiz 13 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में बुकर प्राइज 2025, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. 2025 का बुकर पुरस्कार (Booker Prize) किस लेखक को प्रदान किया गया?

A) सलमान रुश्दी

B) डेविड सज़ाले 

C) मार्गरेट एटवुड

D) जूलियन बार्न्स

1. B) डेविड सज़ाले

बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सज़ाले (David Szalay) को उनके उपन्यास "Flesh" के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समारोह 10 नवंबर 2025 को लंदन में आयोजित हुआ। हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक सज़ाले को यह सम्मान उनके छठे उपन्यास के लिए मिला, जो अपनी कलात्मक साहसिकता और अनोखी कथा शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस जीत के साथ, सज़ाले बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश-हंगेरियन लेखक बन गए।

2. 2025 आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10m एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता?

A) सौरभ चौधरी

B) सम्राट राणा

C) हु काई

D) अभिषेक वर्मा

2. B) सम्राट राणा

साल 2025 आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया। भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वे इस इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। राणा ने 243.7 अंक हासिल किए, जबकि चीन के हु काई ने 243.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता।

3. बनास डेयरी ने आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ MoU साइन किया है?    

A) आईआरसीटीसी

B) रिलायंस फ्रेश 

C) BBSSL

D) इनमें से कोई नहीं 

3. C) BBSSL

बनास डेयरी और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके तहत बनास डेयरी अपनी उन्नत टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक तकनीक का उपयोग करके किसानों के लिए रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू का उत्पादन करेगी। यह पहल विशेष रूप से बनासकांठा क्षेत्र, जिसे “भारत का आलू कटोरा” कहा जाता है, के किसानों को लाभ पहुंचाएगी। 

4. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा?

A) नई दिल्ली

B) पटना 

C) जयपुर 

D) वाराणसी 

4. A) नई दिल्ली

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। मेले का यह 44वां संस्करण होगा, जिसकी थीम “एक भारत: श्रेष्ठ भारत” रखी गई है। इस मेले में भारत की प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा।

5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला (ITM) 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है?

A) असम

B) मणिपुर

C) सिक्किम

D) मेघालय

5. C) सिक्किम

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला (ITM) 2025 की मेजबानी सिक्किम द्वारा की जा रही है। यह कार्यक्रम 13 से 16 नवंबर 2025 तक गंगटोक में आयोजित होगा। इस आयोजन का संचालन सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसमें सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और रोमांचक पर्यटन के अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

Ladki Bahin Yojana eKYC Kaise Karen: हर महीने ₹1,500 की क़िस्त जारी रखनी है तो इस तारीख तक पूरा करें यह जरुरी काम 

  

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
