Current Affairs Quiz 13 नवंबर 2025: साल 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता?

Current Affairs Quiz 13 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में बुकर प्राइज 2025, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. 2025 का बुकर पुरस्कार (Booker Prize) किस लेखक को प्रदान किया गया? A) सलमान रुश्दी B) डेविड सज़ाले C) मार्गरेट एटवुड D) जूलियन बार्न्स 1. B) डेविड सज़ाले बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सज़ाले (David Szalay) को उनके उपन्यास "Flesh" के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समारोह 10 नवंबर 2025 को लंदन में आयोजित हुआ। हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक सज़ाले को यह सम्मान उनके छठे उपन्यास के लिए मिला, जो अपनी कलात्मक साहसिकता और अनोखी कथा शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस जीत के साथ, सज़ाले बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश-हंगेरियन लेखक बन गए। 2. 2025 आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10m एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता?

A) सौरभ चौधरी B) सम्राट राणा C) हु काई D) अभिषेक वर्मा 2. B) सम्राट राणा साल 2025 आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया। भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वे इस इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। राणा ने 243.7 अंक हासिल किए, जबकि चीन के हु काई ने 243.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता। 3. बनास डेयरी ने आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ MoU साइन किया है? A) आईआरसीटीसी B) रिलायंस फ्रेश C) BBSSL D) इनमें से कोई नहीं 3. C) BBSSL बनास डेयरी और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके तहत बनास डेयरी अपनी उन्नत टिश्यू कल्चर और एरोपोनिक तकनीक का उपयोग करके किसानों के लिए रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू का उत्पादन करेगी। यह पहल विशेष रूप से बनासकांठा क्षेत्र, जिसे “भारत का आलू कटोरा” कहा जाता है, के किसानों को लाभ पहुंचाएगी।