Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: बिहार जीविका एडमिट कार्ड brlps.in पर जारी, ये रहा Direct Link

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Bihar Rural Livelihood Promotion Society) ने Bihar JEEVIKA भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज 13 नवंबर2025 को जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2747 पदों को भरा जाएगा।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Download Link

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 लिंक अब cdn3.digialm.com और brlps.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने Application No./Login ID और PASSWORD दर्ज करने हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Link यहां क्लिक करें

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान चरणों का पालन करके अपने जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं: