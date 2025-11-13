Revised UP Board Date Sheet 2026
Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: बिहार जीविका एडमिट कार्ड brlps.in पर जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 13, 2025, 13:27 IST

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: उम्मीदवार जिसने बिहार जीविका भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार जीविका एडमिट कार्ड brlps.in पर उपलब्ध है। बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT
Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Bihar Rural Livelihood Promotion Society) ने Bihar JEEVIKA भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज 13 नवंबर2025 को जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2747 पदों को भरा जाएगा।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Download Link

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 लिंक अब cdn3.digialm.com और brlps.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने Application No./Login ID और PASSWORD दर्ज करने हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए इन आसान चरणों का पालन करके अपने जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  • पहले BRLPS/JEEViKA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर "Bihar Jeevika Admit Card 2025 Download" सेक्शन देखें।
  • फिर लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

Also Read in English: Bihar Jeevika Admit Card 2025

brlps.in admit card: बिहार जीविका एडमिट कार्ड पर उल्लिखित विवरण 

Bihar JEEVIKA एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश और परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। एडमिट कार्ड में आम तौर पर निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं जिसे उम्मीदवार को जरूर चेक करना चाहिए:

  1. उम्मीदवार का नाम 

  2. रजिस्ट्रेशन / रोल नंबर 

  3. पिता / अभिभावक का नाम 

  4. फोटो और सिग्नेचर 

  5. परीक्षा का नाम और कोड 

  6. परीक्षा केंद्र का नाम और पता 

  7. परीक्षा की तारीख और समय 

  8. परीक्षा की अवधि 

  9. निर्देश और गाइडलाइन 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें और परीक्षा केंद्र पर इसे लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

