BSEB बिहार सक्षमता परीक्षा 4th आंसर की 2025 जारी: यहां से डाउनलोड करें उत्तर कुंजी PDF

Bihar Sakshamta Pariksha 4th Phase Answer Key 2025 OUT: बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा 2025 के चौथे चरण की उत्तर कुंजी आज, 15 नवंबर, शाम 4 बजे जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार बिहार सक्षमता परीक्षा 4th फेज उत्तर कुंजी 2025 आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही, स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा (CTT) 2025 (चतुर्थ चरण) में शामिल उम्मीदवारों के लिए 24 से 27 सितंबर 2025, 12 अक्टूबर 2025 और 22 अक्टूबर 2025 को CBT के माध्यम से आयोजित परीक्षा का Response Sheet (उत्तरकुंजी सहित) 15 नवंबर 2025 से समिति की वेबसाइटों secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com पर उपलब्ध है।

उम्मीदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद अपने जवाबों की जांच कर सकते हैं और परीक्षा में संभावित अंक और सफलता का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी को उत्तर कुंजी में किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 18 नवंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करवा सकता है।