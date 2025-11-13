Revised UP Board Date Sheet 2026
Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी BA, B.Sc, B.Com, BBA रिजल्ट जारी, result.uniraj.ac.in से डाउनलोड करें यूनिराज मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Nov 13, 2025, 10:35 IST

Rajasthan University Result 2025 OUT: UNIRAJ रिजल्ट 2025, विभिन्न UG, PG और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे BBA, BCA, BCom, BSc, MA और अन्य कोर्स के सेमेस्टर के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर जारी कर दिया गया है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके इस लेख में दिए लिंक से डायरेक्ट मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan University Result 2025 OUT
Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG, PG और डिप्लोमा परीक्षाओं 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके तहत BA, B.Sc, B.Com, BBA सहित अन्य कोर्स के छात्र भी अपने परिणाम देख सकते हैं। छात्र अपने यूनिराज रिजल्ट 2025 देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जा सकते हैं। वहां उन्हें अपने कोर्स को चुनकर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। रिजल्ट चेक करने के बाद, छात्र अपनी Uniraj मार्कशीट और अंकतालिका भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, B.Sc Bio Group (Semester I & II), B.Sc Maths Group (Semester I & II), B.Com (Semester I & II Non-Collegiate), B.A Additional (Revaluation) और B.A LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course के II, IV, VI, VIII एवं X Semester (Revaluation) के नतीजे uniraj.ac.in या result.uniraj.ac.in पर जारी किए गए है। विद्यार्थी अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डिजीटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकत हैं।

Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय परिणाम हाइलाइट्स

राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के 2025 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। Uniraj Result 2025 से संबंधित अन्य विवरण और कोर्सवार जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।

विश्वविद्यालय का नाम

राजस्थान विश्वविद्यालय

परीक्षा का नाम

BBA, B.C.A, B.A, B.Com, B.Sc सहित अन्य UG, PG कोर्स

परीक्षा मोड

ऑफलाइन

यूनिराज रिजल्ट

जारी हुआ

लॉगिन विवरण

रोल नंबर

आधिकारिक वेबसाइट

result.uniraj.ac.in

Rajasthan University Result 2025 Download Link

राजस्थान यूनिवर्सिटी UG, PG मार्कशीट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

कोर्स का नाम

रिजल्ट तिथि

रिजल्ट लिंक

B.B.A. SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.C.A. SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Com. ABST SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Com. BADM SEMSTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Com. EAFM SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Com. SEMESTER-II MAY-2025

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. BIO GROUP SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. BIO-TECH SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. BOTANY SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. CHEMISTRY SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. HOME SCIENCE SEMESTER-II MAY-2025 

12-11-2025

क्लिक करें

B.Sc. MATHS GROUP SEMESTER-II MAY-2025

12-11-2025

क्लिक करें

B.A. DEAF, DUMB & BLIND SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. DEAF, DUMB & BLIND SEMESTER-III DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. ECONOMICS SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. ECONOMICS SEMESTER-III DEC-202

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. ENGLISH SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. ENGLISH SEMESTER-III DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. GEOGRAPHY SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. GEOGRAPHY SEMESTER-III DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. HINDI SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. HINDI SEMESTER-III DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. HISTORY SEMESTER-I DEC-2024

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. HISTORY SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.) 

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. PHILOSOPHY SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.) 

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. PHILOSOPHY SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.) 

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. POLITICAL SC. SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. POLITICAL SC. SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.) 

11-11-2025

क्लिक करें

B.A. PSYCHOLOGY SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.) 

03-11-2025 

क्लिक करें

B.A. SEM-I AND SEM-II EXAM.-2025 (Non-Collegiate)

03-11-2025

क्लिक करें

B.B.A. SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.B.A. SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. ABST SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. ABST SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. BADM SEMSTER-I DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. BADM SEMSTER-III DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. EAFM SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. EAFM SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

B.Com. SEMESTER-I DEC.-2024 (Reval.)

03-11-2025

क्लिक करें

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 चेक कैसे करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले uniraj.ac.in या result.uniraj.ac.in पर जाएं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर “Result” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अब छात्र अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार लिंक सिलेक्ट करें।

  • अब लॉगिन बॉक्स ओपन होगा वहां अपना Roll Number और Password दर्ज करें।

  • फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।

  • आपका यूनिराज रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

