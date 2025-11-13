Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी BA, B.Sc, B.Com, BBA रिजल्ट जारी, result.uniraj.ac.in से डाउनलोड करें यूनिराज मार्कशीट

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने UG, PG और डिप्लोमा परीक्षाओं 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके तहत BA, B.Sc, B.Com, BBA सहित अन्य कोर्स के छात्र भी अपने परिणाम देख सकते हैं। छात्र अपने यूनिराज रिजल्ट 2025 देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जा सकते हैं। वहां उन्हें अपने कोर्स को चुनकर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। रिजल्ट चेक करने के बाद, छात्र अपनी Uniraj मार्कशीट और अंकतालिका भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, B.Sc Bio Group (Semester I & II), B.Sc Maths Group (Semester I & II), B.Com (Semester I & II Non-Collegiate), B.A Additional (Revaluation) और B.A LL.B (Honours) 5-Year Integrated Course के II, IV, VI, VIII एवं X Semester (Revaluation) के नतीजे uniraj.ac.in या result.uniraj.ac.in पर जारी किए गए है। विद्यार्थी अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डिजीटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकत हैं।
Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय परिणाम हाइलाइट्स
राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के 2025 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। Uniraj Result 2025 से संबंधित अन्य विवरण और कोर्सवार जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।
|
विश्वविद्यालय का नाम
|
राजस्थान विश्वविद्यालय
|
परीक्षा का नाम
|
BBA, B.C.A, B.A, B.Com, B.Sc सहित अन्य UG, PG कोर्स
|
परीक्षा मोड
|
ऑफलाइन
|
यूनिराज रिजल्ट
|
जारी हुआ
|
लॉगिन विवरण
|
रोल नंबर
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
result.uniraj.ac.in
Rajasthan University Result 2025 Download Link
राजस्थान यूनिवर्सिटी UG, PG मार्कशीट 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
|
कोर्स का नाम
|
रिजल्ट तिथि
|
रिजल्ट लिंक
|
B.B.A. SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.C.A. SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Com. ABST SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Com. BADM SEMSTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Com. EAFM SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Com. SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. BIO GROUP SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. BIO-TECH SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. BOTANY SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. CHEMISTRY SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. HOME SCIENCE SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.Sc. MATHS GROUP SEMESTER-II MAY-2025
|
12-11-2025
|
B.A. DEAF, DUMB & BLIND SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. DEAF, DUMB & BLIND SEMESTER-III DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. ECONOMICS SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. ECONOMICS SEMESTER-III DEC-202
|
11-11-2025
|
B.A. ENGLISH SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. ENGLISH SEMESTER-III DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. GEOGRAPHY SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. GEOGRAPHY SEMESTER-III DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. HINDI SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. HINDI SEMESTER-III DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. HISTORY SEMESTER-I DEC-2024
|
11-11-2025
|
B.A. HISTORY SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
11-11-2025
|
B.A. PHILOSOPHY SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
11-11-2025
|
B.A. PHILOSOPHY SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
11-11-2025
|
B.A. POLITICAL SC. SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
11-11-2025
|
B.A. POLITICAL SC. SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
11-11-2025
|
B.A. PSYCHOLOGY SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.A. SEM-I AND SEM-II EXAM.-2025 (Non-Collegiate)
|
03-11-2025
|
B.B.A. SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.B.A. SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. ABST SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. ABST SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. BADM SEMSTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. BADM SEMSTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. EAFM SEMESTER-I DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. EAFM SEMESTER-III DEC-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
|
B.Com. SEMESTER-I DEC.-2024 (Reval.)
|
03-11-2025
राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 चेक कैसे करें?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद से राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले uniraj.ac.in या result.uniraj.ac.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर “Result” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
अब छात्र अपने कोर्स और सेमेस्टर के अनुसार लिंक सिलेक्ट करें।
-
अब लॉगिन बॉक्स ओपन होगा वहां अपना Roll Number और Password दर्ज करें।
-
फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।
-
आपका यूनिराज रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।
