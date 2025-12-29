CGPSC Admit Card 2025
Focus
Quick Links
News

AIIMS INI SS Result 2026: जनवरी 2026 राउंड 1 का रिजल्ट आज होगा जारी, @aiimsexams.ac.in देखें लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 29, 2025, 12:49 IST

AIIMS INI SS जनवरी 2026 के राउंड 1 के सीट अलोट की गई PDF जल्द ही, ऑनलाइन मौजूद होगी। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
AIIMS INI SS January 2026 Round 1 Seat Allocation Result Today Soon
AIIMS INI SS January 2026 Round 1 Seat Allocation Result Today Soon
Register for Result Updates

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली आज यानी 29 दिसंबर 2025 को INI SS जनवरी 2026 साल के 1 राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। वे सभी डॉक्टर जो सुपर-स्पेशियलिटी कोर्सेज (DM/M.Ch/MD) में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

नोटिस के अनुसार, अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन एक्सेप्टेंट्स और दस्तावेजों/सुरक्षा जमा फीस की रिपोर्टिंग और जमा करने की प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2026 से 6 जनवरी, 2026 के बीच पूरी करनी होगी। 

INI SS 2026: AIIMS INI SS जनवरी 2026 राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल 

INI SS जनवरी 2026 राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। छात्र नीचे दी गई टेबल के माध्यम से इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानें।

इवेंट  डेट और टाइम 
राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 दिसंबर 2025
सीट एक्सेप्ट करने का टाइम 30 दिसंबर (सुबह 11 बजे) से 06 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे)
कॉलेज में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट जमा करना 30 दिसंबर 2025 से 06 जनवरी 2026
राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 जनवरी 2026

AIIMS INI SS January 2026 Round 1 Result: INI SS का रिजल्ट कैसे करें चेक? 

छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन आसान स्टेप्स के बारे में। 

  1. छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर लॉगिन करें।
  2. होमपेज पर 'Academic Courses' टैब पर क्लिक करें और फिर 'INI-SS (DM/M.Ch/MD(HA))' लिंक को चुनें।
  3. छात्र 'Candidate ID' और 'Password' का उपयोग करके 'My Page' पर लॉगिन करें।
  4. स्क्रीन पर 'Round 1 Seat Allocation' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  5. फिर, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर के अपना रोल नंबर सर्च करें।

रिपोर्टिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? 

कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना जरूरी है। छात्र नीचे दी गई लिस्ट से जानें इंपोर्टेंट डाक्यूमेंट्स कौन-कौन से है। 

  • INI SS अलॉटमेंट लेटर
  • रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड
  • MBBS/MD/MS की डिग्री और मार्कशीट
  • मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • जन्म प्रमाण पत्र (10th सर्टिफिकेट)
  • जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट की घोषणा के बाद, जिन छात्रों को सीटें एलॉट की गई हैं, उन्हें 30 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 2025 तक सीटों को एक्सेप्ट करना होगा और रिपोर्टिंग के समय सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। 

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News