AIIMS INI SS Result 2026: जनवरी 2026 राउंड 1 का रिजल्ट आज होगा जारी, @aiimsexams.ac.in देखें लेटेस्ट अपडेट

AIIMS INI SS जनवरी 2026 के राउंड 1 के सीट अलोट की गई PDF जल्द ही, ऑनलाइन मौजूद होगी। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली आज यानी 29 दिसंबर 2025 को INI SS जनवरी 2026 साल के 1 राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। वे सभी डॉक्टर जो सुपर-स्पेशियलिटी कोर्सेज (DM/M.Ch/MD) में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार, अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन एक्सेप्टेंट्स और दस्तावेजों/सुरक्षा जमा फीस की रिपोर्टिंग और जमा करने की प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2026 से 6 जनवरी, 2026 के बीच पूरी करनी होगी। INI SS 2026: AIIMS INI SS जनवरी 2026 राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल INI SS जनवरी 2026 राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। छात्र नीचे दी गई टेबल के माध्यम से इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानें। इवेंट डेट और टाइम राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 दिसंबर 2025 सीट एक्सेप्ट करने का टाइम 30 दिसंबर (सुबह 11 बजे) से 06 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे) कॉलेज में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट जमा करना 30 दिसंबर 2025 से 06 जनवरी 2026 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 जनवरी 2026

AIIMS INI SS January 2026 Round 1 Result: INI SS का रिजल्ट कैसे करें चेक? छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन आसान स्टेप्स के बारे में। छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर लॉगिन करें। होमपेज पर 'Academic Courses' टैब पर क्लिक करें और फिर 'INI-SS (DM/M.Ch/MD(HA))' लिंक को चुनें। छात्र 'Candidate ID' और 'Password' का उपयोग करके 'My Page' पर लॉगिन करें। स्क्रीन पर 'Round 1 Seat Allocation' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर के अपना रोल नंबर सर्च करें। रिपोर्टिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना जरूरी है। छात्र नीचे दी गई लिस्ट से जानें इंपोर्टेंट डाक्यूमेंट्स कौन-कौन से है।