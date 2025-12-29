AIBE 20 Result 2025 Date: BCI जल्द जारी करेगा AIBE XX रिजल्ट, यहां allindiabarexamination.com लेटेस्ट अपडेट

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट (AIBE 20 Result 2025) जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। BCI द्वारा AIBE 20 एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही ऑनलाइन मोड से ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही सभी छात्र ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगें। AIBE 20 का एग्जाम 30 नवंबर को आयोजित किया गया था।
AIBE 20 Result 2025: कब जारी होगा रिजल्ट?
पिछले सालों के रुझानों के अनुसार, AIBE 20 का रिजल्ट जनवरी 2026 महीने के मिड या लास्ट तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, कुछ फाइनल आंसर की भी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आने की संभावना है, जिसके तुरंत बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा।
AIBE 20 Result 2025 से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स
BCI द्वारा आयोजित किए गए AIBE 20 के एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र रिजल्ट और डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते है।
|इवेंट
|इंपोर्टेंट डेट्स
|एग्जाम की डेट
|30 नवंबर 2025
|प्रोविजनल आंसर की जारी हुई
|03 दिसंबर 2025
|ऑब्जेक्शन विंडो बंद हुई
|10 दिसंबर 2025
|फाइनल आंसर-की (एक्सपेक्टेड)
|दिसंबर 2025 के अंत में
|AIBE 20 रिजल्ट की डेट
|जनवरी 2026
AIBE 20 का रिजल्ट कैसे चेक करें?
AIBE 20 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
- AIBE 20 का रिजल्ट जारी होते ही छात्र ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- आपको होम पेज पर 'AIBE 20 Result 2025' का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें।
- फिर, छात्र अपना 'User ID' और 'Password' या 'Roll Number' को फील करें।
- लॉगिन होते ही, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
- फिर, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
