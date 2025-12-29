RSSB VDO DV Schedule 2025: 2 जनवरी से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, साथ ले जाना ना भूलें ये डॉक्यूमेंट, देखें PDF

CGPSC Admit Card 2025
By Priyanka Pal
Dec 29, 2025, 16:49 IST

RSSB VDO DV Schedule 2025: आरएसएसबी वीडीओ की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार ये प्रक्रिया 2 जनवरी, 2026 से शुरू होने जा रही है। चयनित हुए उम्मीदवार अपनी सूची और निर्धारित तिथि आगे लेख में देखें। 

RSSB VDO DV Schedule 2025 OUT
RSSB VDO DV Schedule 2025 OUT

RSSB VDO DV Schedule 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आरएसएसबी की ओर से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके बाद अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 2 जनवरी, 2026 से शुरू होने जा रही है। 

RSSB VDO DV Schedule 2025: दस्तावेज सत्यापन सूची जारी 

आरएसएसबी वीडीओ दस्तावेज सत्यापन जारी सूची के अनुसार 1995 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम आरएसएसबी वीडीयो दस्तावेज सत्यापन सूची में हैं। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसकी तिथियां जारी कर दी गई है। 

RSSB VDO DV Schedule 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसकी तिथियां और कार्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित हुए वे अधिक जानकारी नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 

पद का नाम 

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) 

कार्यक्रम 

दस्तावेज सत्यापन 

चयनित उम्मीदवारों की संख्या 

दस्तावेज सत्यापन की तिथि 

2 जनवरी से 12 जनवरी, 2026

दस्तावेज सत्यापन सूची 

जारी 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://rssb.rajasthan.gov.in/

RSSB VDO DV Schedule 2025: दस्तावेज सत्यापन अनुसूची देखें

आरएसएसबी की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:

आरएसएसबी वीडीओ दस्तावेज सत्यापन अनुसूची 2025 

यहां क्लिक करें

RSSB VDO DV Schedule 2025: साथ में ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची 

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती 2025 के लिए चयनित हुए उम्मीदवार मूल सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ में ले जाने ना भूलें:

  • आवेदन प्रपत्र (Scruitinny Form) 

  • मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी प्रमाण पत्र

  • सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र

  • शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री 

  • कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र

  • मूल निवास प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र

  • चरित्र प्रमाण पत्र

  • शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र

  • विवाह प्रमाण पत्र 

नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आदि (अधिक जानकारी के लिए सूची देखें)


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

