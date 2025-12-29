RSSB VDO DV Schedule 2025: 2 जनवरी से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, साथ ले जाना ना भूलें ये डॉक्यूमेंट, देखें PDF

RSSB VDO DV Schedule 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आरएसएसबी की ओर से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके बाद अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 2 जनवरी, 2026 से शुरू होने जा रही है।

RSSB VDO DV Schedule 2025: दस्तावेज सत्यापन सूची जारी

आरएसएसबी वीडीओ दस्तावेज सत्यापन जारी सूची के अनुसार 1995 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम आरएसएसबी वीडीयो दस्तावेज सत्यापन सूची में हैं। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसकी तिथियां जारी कर दी गई है।

RSSB VDO DV Schedule 2025: महत्वपूर्ण विवरण

दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसकी तिथियां और कार्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित हुए वे अधिक जानकारी नीचे टेबल में देख सकते हैं: