ICAI CA Intermediate Exam 2026 Reschedule: ऑडिटिंग पेपर की डेट्स में बदलाव, यहां देखें रिवाइज्ड शेड्यूल का PDF

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2026 में होने वाली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ICAI ने ग्रुप 2 के पेपर 5 ऑडिटिंग और एथिक्स की डेट्स में बदलाव किया है। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह अपडेट बहुत जरूरी है ताकि वह एग्जाम की प्लानिंग उसी के अनुसार कर सकें। ICAI CA एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर विजिट कर सकते हैं।

ऑडिटिंग पेपर की नई और पुरानी डेट्स

ICAI द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, पेपर 5, पहले 15 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। परंतु, अब एग्जाम की नई डेट तय कर दी गई है।