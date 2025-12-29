CGPSC Admit Card 2025
ICAI CA Intermediate Exam 2026 Reschedule: ऑडिटिंग पेपर की डेट्स में बदलाव, यहां देखें रिवाइज्ड शेड्यूल का PDF

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 29, 2025, 16:31 IST

ICAI CA Intermediate Auditing Exam 2026 Date Changed: ICAI ने जनवरी 2026 में होने वाले CA इंटरमीडिएट एग्जाम के ग्रुप 2 के पेपर 5 - ऑडिटिंग और एथिक्स की डेट्स में बदलाव किए। अब यह एग्जाम 19 जनवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। 

ICAI CA Intermediate Exam 2026 Reschedule
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जनवरी 2026 में होने वाली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ICAI ने ग्रुप 2 के पेपर 5 ऑडिटिंग और एथिक्स की डेट्स में बदलाव किया है। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यह अपडेट बहुत जरूरी है ताकि वह एग्जाम की प्लानिंग उसी के अनुसार कर सकें। ICAI CA एग्जाम से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर विजिट कर सकते हैं। 

ऑडिटिंग पेपर की नई और पुरानी डेट्स 

ICAI द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, पेपर 5, पहले 15 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। परंतु, अब एग्जाम की नई डेट तय कर दी गई है।

एग्जाम डिटेल्स  पुराने डेट  नई डेट 
पेपर 5 - ऑडिटिंग और एथिक्स 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) 19 जनवरी 2026 (सोमवार)
एग्जाम का टाइम  दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे
एग्जाम सेंटर पूर्व निर्धारित एग्जाम सेंटर एग्जाम सेंटर में बदलाव नहीं 

ICAI CA INTERMEDIATE AUDITING EXAMINATION January 2026 Date Changed 

CA इंटरमीडिएट जनवरी 2026: अब ऐसा होगा पूरा शेड्यूल

ऑडिटिंग पेपर की डेट्स बदलने के बाद, अब इंटरमीडिएट के एग्जामों का शेड्युल इस प्रकार दिया गया है। आइए नीचे नजर डालते हैं। 

ग्रुप I (Group I Exams)

  • पेपर 1 (Advanced Accounting): 06 जनवरी 2026
  • पेपर 2 (Corporate and Other Laws): 08 जनवरी 2026
  • पेपर 3 (Taxation): 10 जनवरी 2026

ग्रुप II (Group II Exams)

  • पेपर 4 (Cost and Management Accounting): 12 जनवरी 2026
  • पेपर 5 (Auditing and Ethics): 19 जनवरी 2026 (संशोधित)
  • पेपर 6 (FM & SM): 17 जनवरी 2026

एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी जानकारी 

एग्जाम की डेट बदलने के कारण छात्रों को एडमिट कार्ड को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। इसी कारण ICAI ने साफ नोटिस जारी करके छात्रों को जानकारी दी।

  • पुराना एडमिट कार्ड मान्य: ICAI ने स्पष्ट किया है कि 18 दिसंबर 2025 को जारी किए गए एडमिट कार्ड ही 19 जनवरी के एग्जाम में इस्तेमाल किया जाएगा। 
  • नया डाउनलोड करने की जरूरत नहीं: छात्रों को नए एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, वे पुराने हॉल टिकट के साथ ही एग्जाम सेंटर पर जा सकते हैं।

एग्जाम की डेट में क्यों हुए बदलाव? 

ICAI ने यह निर्णय महाराष्ट्र राज्य में 15 जनवरी 2026 को होने वाले नगर निगम चुनावों के कारण लिया है। छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो और सुरक्षा पुरी रहे, इसलिए पेपर को आगे बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव भारत और विदेश के सभी केंद्रों के लिए लागू होगा।

