Rajasthan 4th Grade Result 2025: जानें कब आएगा राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan 4th Grade Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा में भाग लिया है, वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। Rajasthan Group D Result 2025 जारी होने के बाद अभ्यर्थी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की सूची दी जाएगी। बोर्ड की ओर से Rajasthan Grade 4 Result 2025 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही कट-ऑफ मार्क्स और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 - हाइलाइट्स