Rajasthan 4th Grade Result 2025: जानें कब आएगा राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Dec 29, 2025, 13:43 IST

Rajasthan 4th Grade Result 2025: राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। Rajasthan Group D Result से जुड़ी पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

Rajasthan 4th Grade Result 2025

Rajasthan 4th Grade Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा में भाग लिया है, वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। Rajasthan Group D Result 2025 जारी होने के बाद अभ्यर्थी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की सूची दी जाएगी। बोर्ड की ओर से Rajasthan Grade 4 Result 2025 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही कट-ऑफ मार्क्स और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 - हाइलाइट्स

  • परीक्षा संचालन प्राधिकरण: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

  • पद का नाम: चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी)

  • एडमिट कार्ड: 15 सितंबर 2025

  • परीक्षा तिथि: 19, 20 और 21 सितंबर 2025

  • आंसर की जारी: 17 अक्टूबर 2025

  • रिजल्ट: 15 जनवरी 2026 (संभावित)

  • आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 कब जारी होगा? ( 4th Grade Result 2025 Kab Aayega)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। RSSB चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 को 15 जनवरी के आसपास जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 और मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।

Screenshot 2025-12-29 095533

राजस्थान 4th ग्रेड रिजल्ट 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होम पेज पर Candidates Corner सेक्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद Result सेक्शन में जाकर Rajasthan Staff Selection Board Class IV Result 2025 लिंक चुनें।

  • रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी, जिसमें अपना रोल नंबर या अन्य विवरण जांचें।

  • अंत में पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रिंट ले।

